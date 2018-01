Gió Lạnh, Bão Tuyết, 11 Chết Tại 15 Tiểu Bang Miền Đông

NEW ENGLAND - Luồng gió lạnh rộng lớn và mạnh như bom (theo mô tả của nhà báo) sắp trút 6 đến 12 inches tuyết xuống vùng đông bắc Hoa Kỳ trong ngày Thứ Năm với gió giựt tốc độ từ 40 đến 60 dặm/giờ.Khí lạnh từ Bắc Cực trôi xuống đã tạo ra nhiệt độ thấp kỷ lục và tuyết kỷ lục tại nhiều nơi trên lục địa Bắc Mỹ với 11 người chết.Vùng đông nam cũng thấy mưa lạnh, băng mỏng và tuyết hôm Thứ Tư. Từ Maine tới Florida, các tiểu bang công bố khuyến cáo về khí tượng, về bão muà đông, và hiện tuợng chói loà do tuyết gây ra. 1 cư dân Tallahassee (Florida) công nhận chưa từng thấy tuyết tại đây trong 21 năm.Điều kiện thời tiết băng giá khiến chính quyền đóng cửa State University of Florida và A&M University cũng tại Florida, tạm đình chỉ hoạt động của công viên nuớc tại Orlando, cùng lúc mở hàng chục nhà tạm trú khẩn cấp.Tại thành phố Charleston, cơ quan khí tuợng loan báo tuyết đọng trên dây điện có thể làm đứt mạch điện tại tiểu bang South Carolina – trên 1000 xe ủi đất và xe muối sẵn sàng làm việc.Chuyên viên dự báo thời tiết nói: nhiệt độ dưới mức đông đá còn tiếp tục vài ngày.Tại tiểu bang Georgia, thống đốc Nathan Deal ban hành tình trạng khẩn cấp trước khi bão đến.11 người đã chết trong tuần này gồm 5 tử vong tại Wisconsin, 4 tại Texas, 1 tại North Dakota và 1 tại Missouri.Nhìn chung, hầu khắp vùng đông bắc chứng kiến nhiệt độ đo bằng 1 hàng số – tại New York, chưa thấy nhiệt độ trên mức đông đá từ hôm Giáng sinh.Tại Canada, thời tiết đầu Tháng 1 lạnh không kém – tại sở thú Calgary, chim cánh cụt đuợc đưa vào trong nhà, khi nhiệt độ bên ngoài là 13 độ F (bằng 25 độ âm Celsius).Nhiều vùng của 15 tiểu bang từ Florida tới Maine sẽ chứng kiến ảnh hưởng từ cơn bão dọc theo bờ biển này.