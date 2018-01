Trump: Steve Bannon Không Chỉ Mất Việc Mà Còn Mất Trí; Cựu Cố Vấn Steve Bannon: Gặp Nga tại Trump Tower Là Phản Bội

WASHINGTON - Ông Steve Bannon, nguyên chiến lược gia của Bạch Ốc dưới quyền TT Trump, mô tả cuộc gặp gỡ tại Trump Tower giữa 1 số người thân cận ông Trump và luật sư Nga hưá hẹn cung cấp thông tin có hại với ứng viên Clinton là có ý nghĩa phản bội, theo nội dung 1 sách mới mà báo The Guardian tường thuật.Ông Bannon tin rằng ông Trump biết cuộc gặp gỡ luật sư Nga của con trai Trump Junior vì ông gặp con trai và 1 số phụ tá tranh cử cùng trong ngày.Tập sách tựa đề “Fire and Fury: Inside the Trump White House” của ký giả Michael Wolff dựa trên hàng trăm biên bản phỏng vấn nhiều người, gồm ông Trump và 1 số cộng sự viên. Buổi gặp gỡ tại tầng 25 của Trump Tower Tháng 6-2016 cũng có mặt quản đốc tranh cử Paul Manafort và con rể TT là Jared Kushner đuợc dàn xếp khi Trump Junior đồng ý gặp 1 luật sư Nga đề nghị cung cấp thông tin bất lợi với bà Clinton.1 đoạn trong tập sách của ông Wolff cho thấy ông Bannon tin chắc Trump Junior đưa những người đã gặp gỡ tại tầng 25 lên gặp thân phụ ở tầng 26. Nhưng, ứng viên Trump cả quyết không hay biết.Ông Bannon nhận xét “3 người trong đoàn tranh cử tin rằng gặp người của chính quyền ngoại quốc tại Trump Tower là ý kiến hay – không có luật sư. Họ không có luật sư. Ngay cả nếu bạn nghĩ là không phản bội hay không yêu nước hay là tồi tệ, có thể nghĩ rằng nên gọi FBI ngay”.Ông Bannon cũng có nói với ông Wolf “Trump Junior sẽ bị đánh như là cảnh đập trứng trên màn ảnh truyền hình”.Bạch Ốc từ chối bình luận.Ông Bannon cũng nói với tác giả Wolff rằng đoàn Mueller tập trung điều tra về các hoạt động rửa tiền và mô tả Bạch Ốc là đang ngồi trên bờ biển chờ ngăn cản 1 trận bão cấp 5 đang tiến tới. Ông Bannon tin rằng cố vấn Jared Kushner sẽ đuợc thuyết phục hợp tác với đoàn Mueller nếu ông Mueller muốn tra xét hồ sơ tài chính của Kushner.Trong khi đó một bản tin khác của báo The New York Times hôm Thứ Tư nói rằng Tổng Thống Trump đã kết án người đã từng là chiến lược gia của mình là Steve Bannon. Trump tuyên bố rằng ông Bannnon “Steve Bannon đã không làm gì cho tôi và nhiệm kỳ tổng thống của tôi.”“Khi ông ấy bị sa thải, ông ấy không phải mất việc làm, mà ông ấy còn mất trí nhớ.”