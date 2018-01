SG Bố Ráp Sòng Bài Việt Kiều Bắt 21 Người, Nhiều Ngàn Đôla

SAIGON -- Việt Kiều về nước quậy tưng bừng: mở sòng bài trong căn hộ cao cấp...Báo SGGP kể rằng khi kiểm tra căn hộ cao cấp ở chung cư Ngô Tất Tố, Công an phát hiện hàng chục con bạc đang sát phạt, đa phần con bạc là Việt Kiều, thu giữ hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật.Ngày 3-1-2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPSG cho biết, đang tạm giữ 21 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc đánh bạc vừa bị triệt phá.Trước đó, qua đeo bám địa bàn, trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPSG phát hiện có nhiều người vào chung cư Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, TPSG và tới rạng sáng hôm sau mới ra về. Tiếp tục theo dõi, trinh sát phát hiện trong chung cư này có một sòng bạc được tổ chức khép kín và hết sức tinh vi nên đã củng cố hồ sơ.Chiều tối ngày 29-12-2017, hàng chục trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPSG đã tiến hành kiểm tra bất ngờ thì phát hiện hàng chục con bạc đang hăng say sát phạt.Bản tin báo SGGP cho biết rằng tại hiện trường, công an khống chế được 21 đối tượng. Thu giữ gần 320 triệu đồng, 3.400 USD, gần 600 phỉnh dùng để đánh bạc có quy ước tương đương hơn 600 triệu đồng, một bàn chuyên dùng để đánh bài Poker, 2 cuốn sổ dùng để ghi tiền đổi phỉnh và tiền nợ từ các con bạc cùng nhiều tang vật liên quan khác.Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận sòng bạc trên do 3 đối tượng gồm: Trần Tuấn Anh (sinh năm 1989, ngụ quận Tân Bình), Trần Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1990, ngụ quận 7) và Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1985, ngụ quận 9) điều hành và quản lý.Ba đối tượng khai nhận cùng nhau góp tiền và đứng ra thuê căn hộ cao cấp ở chung cư Ngô Tất Tố để tổ chức sòng bạc, chủ yếu là cho các đại gia, Việt Kiều chơi Poker ăn tiền. Cả 3 tổ chức sòng bạc từ tháng 10-2017.Ngoài ra, cả 3 còn thuê thêm nhiều người và trả lương khoảng 10 triệu đồng/người/tháng để phục vụ ăn uống, chia bài, chung tiền...Sòng bạc của cả 3 hoạt động từ 10 giờ sáng mỗi ngày tới rạng sáng ngày hôm sau.Bản tin cũng ghi lời một cán bộ điều tra cho biết, sòng bạc của 3 đối tượng hoạt động hết sức tinh vi và khép kín. Nếu ai muốn vào chơi phải có người mai mối vì chung cư có chế độ lưu dấu vân tay để tránh người lạ ra vào.