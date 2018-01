Vô FB Mắng Công An, Bị Phạt Tiền

HANOI -- Những người lên mạng FaceBook la rầy công an hãy cẩn trọng...Bản tin Zing kể: Sáu người ở Thanh Hóa bị nhà chức trách xử phạt tổng cộng 45 triệu đồng vì dùng Facebook cá nhân để lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cảnh sát giao thông.Ngày 3/1, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với 6 người có hành vi nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng cảnh sát giao thông huyện này.Nhóm này gồm: Lê Văn Cường (31 tuổi), Lê Văn Thọ (37 tuổi), Hoàng Thế Huỳnh (27 tuổi), Lê Trung Kiên (31 tuổi), Cao Văn Miễn (26 tuổi) và Lê Văn Đạt (28 tuổi, cùng ở huyện Tĩnh Gia). Mỗi người bị nhà chức trách xử phạt 7,5 triệu đồng.Theo điều tra, cuối năm 2017, những người này đã sử dụng mạng xã hội Facebook cá nhân của mình để đăng tải, chia sẻ, bình luận với những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân tổ CSGT Đồn Công an Nghi Sơn (thuộc Công an huyện Tĩnh Gia).Bản tin Zing ghi thêm:“Ngoài bị xử phạt, nhóm này còn bị buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung liên quan khỏi Facebook và cam kết không tái phạm.”Báo Người Lao Động cho biết thêm chi tiết về 6 người ở Thanh Hóa vừa bị xử phạt hành chính 45 triệu đồng do chia sẻ hình ảnh, bình luận lăng mạ, xúc phạm lực lượng CSGT huyện Tĩnh Gia trên mạng xã hội Facebook.Chiều ngày 3-1, theo tin từ Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, sau một thời gian điều tra, xác minh làm rõ, công an huyện này đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với 6 công dân đã có hành vi nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng CSGT – Công an huyện Tĩnh Gia trên mạng xã hội Facebook.Theo đó, 6 người bị Công an huyện Tĩnh Gia phạt hành chính mức tiền 7,5 triệu đồng/người (tổng số 45 triệu đồng) gồm: Lê Văn Cường (SN 1987, ngụ xã Ngọc Lĩnh), Lê Văn Thọ (SN 1981, ngụ xã Tân Trường), Hoàng Thế Huỳnh (SN 1991, ngụ xã Hải Thượng), Lê Trung Kiên (SN 1987, ngụ xã Tĩnh Hải), Cao Văn Miễn (SN 1992, ngụ xã Hải Yến) và Lê Văn Đạt (SN 1990, ngụ xã Mai Lâm); tất cả cùng thuộc huyện Tĩnh Gia.Bản tin NLĐ viết:“Theo tài liệu công an thu thập được, trước đó những người này đã sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải hình ảnh, chia sẻ, bình luận với những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân Tổ CSGT Đồn Công an Nghi Sơn (thuộc Công an huyện Tĩnh Gia).”Có nghĩa là, viết gì trên mạng xã hội cũng phải coi chừng...