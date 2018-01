Bà Frances Nguyễn Thế Thủy Ứng Cử Nghị Viên Westminster

Bà Frances Nguyễn (Thế Thủy).Sau đây là Thư Ngỏ Của Bà Frances Nguyễn (Thế Thủy), Uỷ Viên Giáo Dục Học Khu Westminster.Kính Thưa Qúy Vị Đồng Hương,Tôi là Frances Nguyễn (Thế Thủy)Là một người tỵ nạn cộng sản cùng với gia đình đến Mỹ từ năm 1975, tôi lớn lên và trưởng thành trên mảnh đất tạm dung này cho đến hôm nay, thấm thóat đã trải qua hơn 42 năm xa quê hương Việt Nam yêu dấu, nhưng trong tâm hồn và trái tim chưa bao giờ quên mình là một người con của giống nòi nước Việt.Trong suốt thời gian niên thiếu, vì sớm ý thức trách nhiệm của một người phải nuôi dưỡng ý chí phấn đấu tiến thủ của bản thân, đồng thời phải luôn luôn ghi nhớ đến lý tưởng của một người con dân nước Việt, cho nên tôi đã sớm tham gia dấn thân và sát cánh với Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California để nuôi dưỡng, vun trồng và phát huy lý tưởng và nguồn cội giống nòi để mỗi ngày một thêm vững mạnh.Trên bước đường nỗ lực sinh hoạt xây dựng và phát triển bản thân cũng như Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, đã không có ít những thử thách cam go cũng như phải đối phó với những cơn bão dữ chính trị thổi vào tập thể sinh viên Việt Nam nhằm phá họai và dập tắt lý tưởng xây dựng và đấu tranh cho một nước Việt Nam Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền.Năm 1989, tại buổi họp báo thảo luận về hội nghị Kléber ở Paris do Ủy Ban Quốc Tế Trần Văn Bá tổ chức, đích thân chúng tôi là Frances Nguyễn Thế Thủy đã dõng dạc đứng lên đặt thẳng vấn đề với cựu ngọai trưởng Henry Kissinger, buộc ông này phải trả lời về việc xô đẩy Chính thể Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam bị bức tử một cách oan khiên.Vào mùa thu năm 2016, lần đầu tiên ra ứng cử vào chức vụ Ủy Viên Giáo Dục học khu Westminster, chúng tôi đã đạt được 12,286 phiếu bầu do qúi vị đồng hương địa phương dành cho để trúng cử tham gia sinh họat vào dòng chính, đồng thời trở thành người phụ nữ Việt đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Chủ Tịch Phòng Thương Mãi Westminster.Bản thân của chúng tôi ngòai công việc thường lệ của một người làm thương mại, chủ nhân www.goldentrophyawards.com còn là một giáo viên bán thời gian phụ trách giảng dạy lớp học Small Business tại trường đại học.Trong mùa bầu cử 2018 sắp tới, Frances Nguyễn (Thế Thủy) quyết định sẽ ra ứng cử vào Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster (Council-Member).Kính thưa qúi vị đồng hương,Nguyện vọng tha thiết của chúng tôi là :-- Xây dựng vững mạnh một thành phần giới trẻ có tinh thần đấu tranh lý tưởng. Nêu cao niềm vinh dự và hãnh diện là người Việt Nam.-- Tiếp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam quốc gia tự do ngày thêm tốt đẹp.-- Không chủ trương gây bè kết phái và xao lãng những quyền lợi thiết thực của tất cả người Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như ở khắp nơi trên thế giới.Chúng tôi tin tưởng mỗi lá phiếu là một tiếng nói chính đáng để trực tiếp xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền bỉ cho tất cả mọi người Việt Nam chúng ta.Chúng tôi chân thành mong ước qúy đồng hương sẽ dồn phiếu cho Frances Nguyễn (Thế Thủy) vào chức vụ Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster trong kỳ bầu cử năm 2018 sắp tới.Trân trọng cảm tạ và kính chào.Frances Nguyễn (Thế Thủy).Ủy Viên Giáo Dục Học Khu WestminsterCựu Chủ Tịch Phòng Thương Mãi WestminsterCựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam CaliChúng tôi ước mong nhận được sự đóng góp của qúi vị để có tiền mua bảng hiệu, in flyers, quảng cáo và chi phí trong thời kỳ vận động bầu cử, kính xin qúy đồng hương đóng góp qua hai hình thức :www.francesnguyen.com (chọn “contribute”, đóng góp bằng credit cards)Ký check xin đề :Frances Nguyen for Westminster City Council 2018Xin gửi về :7812 Westminster Blvd.Westminster, CA 92683.