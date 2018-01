2017 Là An Toàn Nhất Của Ngành Hàng Không Dân Sự

THE HAGUE - Năm 2017 là năm an toàn nhất của ngành hàng không dân sự từ khi hồ sơ tai nạn bắt đầu được thiết lập, năm 1946.Phúc trình của Aviation Safety Network (ASN) công bố hôm Thứ Hai ghi: 11 tai nạn phi cơ chở khách và chở hàng gây thiệt mạng 44 người trong năm qua, là an toàn nhất với ngành hàng không thương mại.Năm trước, 303 người chết trong 16 tai nạn, theo biên bản của ASN.Một phúc trình khác, của To70, phổ biến cùng ngày Thứ Hai, xác nhận không có tai nạn lớn trong năm qua – an toàn hàng không năm 2017 là tốt đẹp hơn mong đợi, theo nhận xét của ông Adrian Young, nhà nghiên cứu làm việc với To70. Theo tính toán của ông Young, cơ nguy chết tai nạn phi cơ là 1/16 triệu – To70 dùng dữ liệu của “tổ chức không vận quôc tế - IATA”.Phúc trình hàng năm của IATA sẽ đuợc phổ biến nay mai.Chủ tịch ASN Harro Ranter nói: thương vong do tai nạn phi cơ gây ra giảm trong mấy năm qua, con số thấp của năm 2017 không gây ngạc nhiên.