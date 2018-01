TT Bulgaria Radev Bác Luật Chống Tham Nhũng Của QH

SOFIA - Đề luật chống tham nhũng mà QH Bulgaria soạn thảo theo yêu cầu của EU đã bị TT Rumen Radev dùng quyền phủ quyết để bác bỏ.Bulgaria nắm quyền chủ tịch luân phiên của EU từ ngày 1-1.Transparency International đánh giá Bulgaria là nước nghèo nhất EU, và cũng là tham nhũng nhất.11 năm sau khi gia nhập EU, chưa 1 viên chức nào bị tù về tội tham nhũng.Trong 1 chuyển động của cải tổ hồi cuối Tháng 12, QH Bulgaria chấp nhận luật mới dự kiến tập trung 5, 6 cơ quan thanh tra và giám sát vào 1 cơ chế chuyên chống tham nhũng – luật này cũng mở rộng danh sách viên chức cấp cao có lợi tức, tài sản và các xung đột quyền lợi là đối tượng kiểm tra của cơ quan chuyên trách tham nhũng.TT Radev phủ quyết với giải thích: thiếu điều khoản bảo vệ người tố cáo tham nhũng theo tinh thần luật chống tham nhũng của EU.Theo lập luận của TT Radev, cơ quan chống tham nhũng là cơ chế không đủ để giải quyết nan đề đã bắt rễ sâu, có thể bị tràn ngập nhanh chóng. Ông khuyến cáo: ủy hội 5 thành viên do QH tuyển chọn cũng có thể tạo ra cơ hội can thiệp chính trị. QH đuợc yêu cầu xét lại – nhưng, QH cũng có quyền tái biểu quyết để vuợt thắng quyền của lãnh đạo hành pháp, buộc TT ký ban hành mà không thay đổi văn bản.Centre for the Study of Democracy trụ sở Sofia nhận định: tham nhũng ở các cấp hành chính và chính giới là dịch bệnh và đã trở nên thường tình tại Bulgaria, và quyền quyết định của chính quyền trên thực thế là trong tay 1 nhóm thiểu số quyền thế.