Iran: Biểu Tình Qua Ngày Thứ 6, Ít Nhất 21 Người Chết

TEHRAN - Ít nhất 9 người chết hôm Thứ Ba trong các va chạm giữa đoàn người biểu tình chống chính phủ và lực lượng an ninh, theo tin của đài truyền hình nhà nước – 1 số người tìm cách trộm súng từ 1 đồn cảnh sát.Tại thành phố Qahdarijan thuộc miền trung Iran, 6 người tấn công đồn cảnh sát với ý định cướp súng. 1 người của vệ binh cách mạng bị bắn gục tại Najafabad – trước đó có tin 1 cảnh sát tử thương cũng tại Najafabad. Các trường hợp tử vong này gây ra bởi súng săn.Thông tấn bán chính thức ILNA cho biết: ít nhất 450 người bị bắt trong 3 ngày trước tại địa phận thủ đô Tehran, dẫn lời tỉnh trưởng Ali Asghar Nasserbakht – số người bị bắt hôm Thứ Bảy là 200, chủ nhật 150 và Thứ Hai 100.Ông Nasserbakht nói: phong trào biểu tình có phần lắng dịu – nhân số xuống đường tại Tehran không lớn bằng các tỉnh.Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng ngoại bang không can thiệp tại Iran.Trong khi đó, TT Trump tuyên bố băng twitter: sau cùng người dân Iran đã hành động chống lại chế độ tham nhũng và tàn bạo. Trước đó, Đức hô hào các bên tự chế.Dân chúng xuống đường biểu tình từ Thứ Năm tuần qua để phản đối tình hình thực phẩm và xăng dầu không ngừng tăng giá – phong trào chống chính quyền có ý nghĩa chính trị khi nhóm lãnh đạo Tehran bị tố cáo tham nhũng và theo đuổi chiến tranh ủy nhiệm tại Syria và Iraq để tranh giành ảnh hưởng vùng với Saudi Arabia làm kinh tế lụn bại.Biểu tình buớc qua ngày thứ 6 với tổng số người thiệt mạng là 21.Tin từ London cho hay: phát ngôn viên của Thủ Tuớng Theresa May hô hào nhà cầm quyền Tehran mở đối thoại có ý nghĩa với đại diện của dân biểu tình, để xem xét các vấn đề hợp thức và quan trọng mà phe chống chính quyền nêu lên từ tuần qua.