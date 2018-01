Batimore: Án Mạng Giết Người Năm 2017 Cao Kỷ Lục

BALTIMORE - Thành phố Baltimore chứng kiến 343 vụ giết người trong năm qua, là kỷ lục tính trên đầu người – gần 56 mạng người bị mất trong mỗi nhóm dân số 100,000.Với dân số không ngừng giảm trong nhiều thập niên, dân số Baltimore hiện nay là 615,000.Thị trưởng Catherine Pugh tuyên bố trong những ngày cuối năm (trong năm nhiệm kỳ đầu tiên của bà) “Con số đó không chỉ gây thất vọng, mà là đau lòng”.Các hung thủ bắn chết người vì ma túy, vì tiền, vì đòi nợ không trả, hay không có lý do nào cả.1 phần của hiện tượng gia tăng tội ác bằng súng là súng lậu nhiều hơn, ảnh hưởng cuả dịch nghiện opioid, bất công, hay vì nhiều người không thấy cơ hội sống bình thường.1 số cư dân quy trách nhiệm phương cách hành sự của cảnh sát, cụ thể là vụ nghi can Freddie Gray chết sau khi bị cảnh sát bắt, năm 2015, đưa tới nhiều đợt biểu tình bạo động. Sau vụ ấy, cảnh sát Baltimore giảm hoạt động chống tội ác tại các xóm nghèo thường phạm tội, theo nhận xét của giáo sư Donald Norris tại University of Maryland/Baltimore County. Cảnh sát khẳng định họ làm việc vất vả trong môi trường khó khăn.Tỉ lệ án mạng chết người tăng sau vụ Gray – năm 2015 Baltimore ghi 340 vụ giết người. Trước đó, tỉ lệ án mạng có khuynh hướng giảm, năm 1993 là 353, hay 49/100,000, là thấp hơn năm 2017.Thị trưởng Pugh chú tâm vào việc giảm tội ác, tăng tuyển dụng cảnh sát, quan tâm chăm sóc các khu phố bị bỏ rơi lâu năm…Giám đốc sáng lập Ericka Alston-Buck của Kids Safe Zone nói cần tập trung nỗ lực giảm nghèo và các biện pháp hàn gắn – bà nói “Người này làm hại người kia – không ai làm gì để khâu vết thương trong tâm hồn nạn nhân. Không ai làm việc đó thì sẽ không có gì thay đổi”.