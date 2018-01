Vũ ‘Nhôm’ Muốn Tị Nạn Ở Đức

Ông Phan Văn Anh Vũ định trốn qua Singapore để tẩu thoát nhưng chưa kịp chạy thì bị Singapore bắt giữ, bây giờ ông Vũ, có biệt danh là Vũ Nhom, đang tính xin tị nạn chính trị tại Đức, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 2 tháng 1.Bản tin VOA viết rằng, “Luật sư đại diện của ông Phan Văn Anh Vũ ở Singapore và Đức cho VOA Việt Ngữ biết như vậy hôm 2/1.“Ông Victor Pfaff, luật sư cho ông Vũ tại Frankfurt, Đức, cho hay đã liên hệ với Đại sứ quán Đức ở Singapore hôm 31/12, ít ngày sau khi người được cho từng làm trong ngành công an Việt Nam "bị bắt" ở quốc gia Đông Nam Á này, và cho tới ngày 2/1, ông vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ cơ quan đại diện ngoại giao cũng như Bộ Ngoại giao Đức.“Theo ông Pfaff, thông qua trung gian, vợ ông Vũ đã đề nghị ông đại diện cho chồng mình, còn được gọi là Vũ “nhôm” vì từng có thời làm nhôm kính.“Còn từ Singapore, luật sư Choo Zheng Xi xác nhận rằng thân chủ của mình muốn “xin tị nạn chính trị” ở Đức.“VOA Việt Ngữ đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Đức, nhưng chưa nhận được hồi đáp.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Ông Choo cho biết rằng ông Vũ bị bắt ngày 28/12 tại phi trường ở Singapore lúc chuẩn bị đi Malaysia. Khi được hỏi lý do vì sao ông Vũ bị bắt ông, luật sư này nói: “Chúng tôi hiện không rõ. Chúng tôi chỉ biết là có một số vấn đề gì đó về hộ chiếu. Nhưng chúng tôi không thực sự rõ các vấn đề đó là gì”.“Ông cho hay thêm rằng ông chưa thể gặp ông Vũ nên "đã viết thư lên chính quyền xem cơ quan nào đang giữ ông ấy” để “yêu cầu được gặp”.““Chúng tôi hiện không rõ là ông ấy ra sao nữa. Chúng tôi đang tìm cách xác minh và làm rõ mọi chuyện”, ông Choo nói.“Hôm 1/1, ông Chia Hui Keng, Giám đốc Bộ phận Truyền thông của Cơ quan Nhập cư và Cửa khẩu Singapore, cho VOA Việt Ngữ biết sẽ “tìm hiểu vụ bắt giữ” và báo lại, nhưng tới 7 giờ tối ngày 2/1 (giờ địa phương), vẫn chưa cung cấp thông tin vụ việc.”Bản tin cập nhật của Đài VOA cho biết rằng, “Theo luật sư Choo, thông qua trung gian, gia đình ông Vũ đã đề nghị ông bảo vệ cho ông Vũ, và mong muốn của người thân của nhân vật được coi là “đại gia bất động sản” này là "ông ấy tự do đi lại như trước vì ông ấy trước đây không vấp phải vấn đề gì”.“...“Liên quan tới khả năng ông Vũ bị dẫn độ về Việt Nam, ông nói “không muốn phán đoán về vấn đề này”, nhưng ông nói rằng “trước đây từng có các trường hợp mà người ta bị đưa trả về nước vì các tội liên quan tới nhập cảnh dù không có hiệp định dẫn độ với Singapore”.“Hôm 20/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ về tội "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước". Hiện chưa rõ các bí mật đó là gì.“Sau khi xác định ông Vũ không có mặt ở nơi cư trú ở Đà Nẵng, cựu công an viên này đã bị truy nã.”