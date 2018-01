Ban Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần Họp Mặt Tất Niên Cảm Ơn Đồng Hương

Trong cuộc họp mặt tất niên của Ban Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội Trường Thư Viện Việt Nam góc đường Euclid và Westminster, Địa chỉ số 10872 Westminster Avenue, suites 214 & 215, Garden Grove, CA 92843, vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 12, 2017 Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần đã tổ chức buổi họp mặt tất niên 2017.Tham dự buổi họp mặt có qúy vị trong Hội Đồng Quản Trị gồm có các ông: Phan Kỳ Nhơn, Trần Quan An, Phan Tấn Ngưu, Du Miên, Trần Vệ, Lê Quang Dật, Hứa Trung Lập, Bùi Trọng Nghĩa cùng các hội viên của Hội Đền Thờ Đức Thánh Trần.Quan khách có: cựu Đại Tá QL/VNCH Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, cựu Đại Tá Hồ Sĩ Khải và phu nhân, về dân cử có Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và phu nhân, Nghị Viên Thành Phố Westminster Dr. Kimberly Hồ, kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City, ngoài ra còn có một số qúy vị đại diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể, các cơ quan truyền thông.Mở đầu buổi họp mặt, Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật lên điều khiển nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Tiếp theo Cô Xuân Mai và ông Trần Vệ lên giới thiệu thành phần tham dự.Sau phần giới thiệu ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn qúy vị quan khách, qúy vị mạnh thường quân cùng đồng hương thân hữu tham dự.Trong dịp nầy ông cũng nhắc lại Bốn mục tiêu mà chúng tôi thượng tượng của Ngài đó là: “ Mục tiêu thứ nhất, để khơi lại tinh thần bất khuất chống ngoại xâm, cũng như khơi lại tinh thần đoàn kết dân tộc của Ngài để mọi người cùng noi theo.Mục tiêu thứ hai, là để chúng ta hãnh diện đã đưa được hình ảnh của vị anh hùng dân tộc Việt Nam ngự trị trên đất nước Hoa Kỳ. Mục tiêu thứ ba, là một cột mốc, một điểm sáng chói gương đấu tranh trong quá khứ cũng như hiện tại và sẽ diễn ra trong tương lai. Mục tiêu thứ tư, cũng từ hình ảnh của Ngài nhằm đánh tan những tư tưởng chủ bại, cầu an, mặc cho thời thế đẫy đưa, để cho dân tộc đi đến đâu thì đến, để cho đất nước rơi vào tay Tàu Cộng thì rơi, cũng không màng tới.”Trong lời phát biểu của Phó Thị Trưởng Phát Bùi, ông đã nhắc lại những ngày đầu về sự hình thành Tượng Đài Đức Thánh Trần tại Bolsa, cũng từ đây mà chúng ta có thêm Tượng Đài của Ngài tại San Jose, Houston và tôn tượng Đại Đế Quang Trung tại Garden Grove, Nam California. Trong dịp nầy ông đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, trao tặng Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần một Bảng Vinh Danh để ghi nhận những đóng góp giá trị của Hội Đồng Điều Hành Đức Thánh Trần.Sau đó, cựu Đại tá Thủy Quân Lục Chiến Cổ Tấn Tinh Châu được mời phát biểu. Niên trưởng kêu gọi sự đoàn kết, chỉ có đoàn kết mới mang lại thành công cho cộng đồng chúng ta trong công cuộc chống Tàu cộng và Việt cộng hầu mang lại cho quê hương sự tự do, no ấm và dân chủ thực sự.Nhà Báo Du Miên, Tổng Thư Ký Ban Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần lên trình bày về những sinh hoạt của Đền Thờ Đức Thánh Trần từ ngày thành lập đến hôm nay đó là nhờ những hội viên đóng góp mỗi tháng $ 20, cộng với tiền đồng hương đến kính viếng Ngài và ủng hộ để có thể trả tiền thuê nhà lên đến $5,122 mỗi tháng, và nhờ tinh thần chống cộng quyết liệt của niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, năm nay đã 85 tuổi vẫn xông xáo gánh vác, nhờ tinh thần của những người trong Hội Đồng Quản Trị dù đã 65, 70 tuổi vẫn còn hy sinh thì giờ đến đây để giữ vững ngọn cờ Vàng. Nhà báo Du Miên cho biết, có những người chủ tiệm tóc, tiệm Nail ở rất xa, mỗi tuần xuống đây hớt tóc gây quỹ cho Đền Đức Thánh Trần, có những người ủng hộ, 5 cent, 10 cent đến 5 đồng, mười đồng và hơn nữa nên mới có đủ $5,122 trả tiền thuê nhà mỗi tháng.Ông không quên cảm ơn những người trẻ đã đến với cộng đồng, và ông giới thiệu anh Tài Đỗ, sĩ quan Cảnh hôm nay đến với Cộng Đồng và anh hứa sẽ tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng trong những ngày tháng tới, ông Du Miên mời anh Tài Đổ lên phát biểu, anh chào mừng và cảm ơn mọi người, trong lời ngắn gọn anh cảm ơn ban tổ chức đã cho anh có cơ hội tham dự.Trong dịp nầy nhà báo Du Miên cho biết, ca sĩ Mai Ngọc Khánh vừa mới trao tặng quỹ Hội $100, gia đình Đại tá Hồ Sĩ Khải tặng $500. Ông Du Miên cũng mời hai cô Julie và Trần Ngọc Hiền là hai chủ tiệm tóc đã hết lòng với Đền Thờ Đức Thánh Trần lên để giới thiệu với đồng hương tham dự.Tiếp theo Ông Bùi Trọng Nghĩa, một người rất gần gũi với những sinh hoạt của Đền Đức Thánh Trần cũng như Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và tay sai lên phát biểu, ông kể lại một câu chuyện xúc động xảy ra tại Đền Thờ Đức Thánh Trần Ông Nghĩa cho biết khoảng 11 giờ trưa cách đây không lâu có hai mẹ con người Việt vào đền thờ Đức Thánh Trần, người con gái khoảng 40 tuổi và bà mẹ trạc 70 tuổi, theo lời giới thiệu của người con gái thì mẹ cô từ Việt Nam sang thăm cô. Bà mẹ lên tiếng cho biết, chồng bà là Thiếu Úy Tiểu Đoàn 5 TQLC, là Thương Phế Binh và mới mất năm ngoái. Khi bà mẹ đang nói chuyện với ông Nghĩa thì một phái đoàn từ Pháp sang du lịch bước vào Đền Thờ, kế tiếp lại có một gia đình từ Úc sang cũng ghé vào viếng Đức Thánh Trần. Họ nói chuyện, thăm hỏi nhau rất thân mật về cuộc sống của người Việt ở hai nơi khác nhau và ca ngợi thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn chúng ta.Đang lúc đó, người mẹ ôm mặt khóc nức nở, mọi người im lặng, tôn trọng nỗi xúc động của bà. Sau đó, bà nói, “Bốn mươi năm qua, tôi sống ở trên quê hương mình mà tưởng rằng đang sống ở trên quê hương người. Một quê hương xa lạ! Ngày hôm nay đứng ở đây, tôi được nghe những tiếng chuyện trò thân mật của người đồng hương, những mẫu chuyện, những tình cảm chân thành được bộc lộ với nhau của những người năm xưa, và tôi mới thấy tôi đang sống ở quê hương mình, quê hương xưa! Tôi khóc vì tôi nghĩ chỉ còn ít bữa nữa tôi lại phải trở về sống nốt quãng đời tôi trên cái quê hương xa lạ đó!” ông Bùi Trọng Nghĩa nêu những cái xót xa trên quê hương đó, nó xa lạ, nó tàn tạ như thế nào?Nó tàn tạ và đau khổ đến độ chúng ta không thể tưởng tượng được về đạo đức, về luân lý con người bị đão lộn…Tiếp theo phần phát biểu của ông Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Nam Hoa Kỳ, trong lời phát biểu ông nói: “Buổi Tất Niên hôm nay được quy tụ rất nhiều đại diện của các đoàn thể đấu tranh cũng như đại diện các hội đoàn và đồng hương cùng đến chung vui với Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Trần Hưng Đạo Foundation, đó là điều đã nói lên sự đoàn kết của cộng đồng tại hải ngoại. Vì thế, nếu có những chuyện buồn trong năm vừa qua thì mình nên bỏ đi hết và những chuyện vui thì chúng ta cứ tiếp tục duy trì để chuẩn bị những việc làm tốt đẹp hơn trong năm mới.”Ông Nguyễn Long, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, kiêm Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Địa Hạt Los Angeles trong lời phát biểu ông nói: “Tôi rất cám ơn những bậc trưởng thượng trong cộng đồng và những đồng hương đã cùng góp bàn tay để xây dựng tôn tượng của Đức Thánh Trần cũng như đền thờ của Ngài tại trung tâm Little Saigon. Thực hiện được việc này cũng để tạo một niềm tin cho giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại. Vì qua lịch sử Việt Nam, Đức Thánh Trần là một trong những vị anh hùng đã đứng lên chống giặc Tàu xâm lược để giữ gìn bờ cõi từ ngàn xưa. Và hôm nay, giặc Tàu Cộng đã có ý đồ xâm lăng Việt Nam, thì tuổi trẻ Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại phải theo gương của Đức Thánh Trần là phải chống cộng và đuổi tàu cứu nước.”Trong lúc nầy Ban tổ chức mời mọi người dùng bữa cơm thân mật, thưởng thức chương trình văn nghệ.Mở đầu chương trình văn nghệ với bản hợp ca “Hát Cho Ngày Saigon Quật Khởi” do Ban Hợp Ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ thực hiện.Tiếp theo chương trình văn nghệ do Ca Sĩ Quỳnh Hoa điều hợp với sự trình diễn của anh chị em nghệ sĩ thân hữu.