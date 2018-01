Mất Nhà, Buôn Lậu Xăng, Casino Lăng Cô, Tham Nhũng

Xuân NiệmDính tới chuyện tiền bạc dễ gây tan nát gia đình… ngay cả bà mẹ cũng có khi trở thành người hại con mình.Báo Người Lao Động kể chuyện Sài Gòn: Vợ chồng con trai xuất cảnh, người mẹ đã phá két sắt lấy giấy tờ nhà và được một số đối tượng đóng vai mang giấy tờ nhà đi chuyển nhượng, lấy tiền trả nợ. Ngày 1-1, Cơ quan CSĐT Công an TP SG cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại quận Tân Bình, bằng hình thức đóng vai chủ nhà để chuyển nhượng.Báo Tuổi Trẻ kể: Buôn lậu xăng dầu trên biển bằng thủ đoạn tinh vi…Nếu nghi tàu của lực lượng chức năng đến kiểm tra thì tàu mua bán dầu lậu sẽ cao chạy xa bay. Để tránh bị nghi ngờ, những tàu mua bán dầu lậu thường cho hai tàu chạy chậm, song song bên nhau rồi đưa vòi bơm hút.Tối 13-12, đồn biên phòng Côn Đảo và Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện hai tàu cá mang số hiệu tỉnh Bến Tre vận chuyển 64.000 lít dầu DO. Chủ tàu là ông P.M.Đ. không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên.Trong khi đó, bản tin VnMedia kể chuyện: Huế xin làm casino tại dự án Laguna Lăng Cô.Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Thủ tướng quyết định chấp nhận cho phép đầu tư casino tại dự án Laguna Lăng Cô... Dự án cũng đề nghị xây dựng thêm 6 khách sạn 5 sao, trong đó có 5 khách sạn 5 sao quy mô 500 phòng, một khách sạn 5 sao còn lại quy mô 400 phòng, nâng tổng số khách sạn tại dự án lên con số 8. Ngoài ra, còn xin bổ sung 2.218 căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng, xây dựng thêm 1 tổ hợp hội nghị quốc tế, 1 trung tâm thương mại cao cấp, khu vui chơi giải trí biển và công viên nước.Kỳ tích 2017 là gì? Báo Lao Động kể về một kỳ tích: Mới học hết lớp 7, nhưng ông Phạm Văn Hát (45 tuổi, thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) đã sáng chế thành công hàng chục máy nông nghiệp, như máy đánh luống, máy thu hoạch rau húng, máy rạch hàng, máy cày hai lưỡi. Trong đó, robot gieo hạt tự động là sản phẩm được nhiều nước quan tâm.Mỗi năm ông Hát bán vài chục chiếc với giá 35 triệu đồng cho người Việt và 3.500 USD khi xuất sang Đức hoặc Mỹ. Riêng robot gieo hạt đã được bán đi 14 nước.Tham nhũng vẫn là chuyện nhức nhối, theo VOV, ghi lời ông Lê Như Tiến: “Tài sản do tham nhũng mà có đâu phải là cây kim, sợi chỉ mà không biết, đôi khi đó là biệt thự, những mảnh ở vị thế đắc địa...”Theo ông Lê Như Tiến – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, một trong những nguyên nhân khiến việc thu hồi tài sản tham nhũng gặp không ít khó khăn trong thời gian qua do các đối tượng luôn tinh vi, xảo trá, chuyển dịch tài sản cho người thân trong gia đình hoặc chuyển dịch tài sản ra nước ngoài bằng nhiều con đường khác nhau, biến tài sản phi pháp thành hợp pháp. Họ nhào nặn, biến hóa số liệu để hợp thức hóa mỗi khi thanh tra hoặc kiểm toán “hỏi thăm”.Báo SGGP kể: Hội An lo quá tải du khách…Năm 2017, lần đầu tiên Hội An (Quảng Nam) đón trên 3,22 triệu lượt khách tham quan lưu trú, tăng hơn 21%. Trong đó, khách tham quan phố cổ đạt 2,38 triệu lượt, tăng trên 28%; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt, tăng hơn 24% so với năm 2016......Tình trạng gia tăng rác thải, nước thải từ dân sinh và hoạt động du lịch khiến vấn đề ô nhiễm môi trường trong phố cổ và các khu vực nhạy cảm như chùa Cầu, sông Hoài ngày càng nghiêm trọng.Bản tin Infonet kể chuyện Uber B.V khởi kiện Cục Thuế TP.SG. Ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP.SG đã cho biết: Cục Thuế TP.SG đang chuẩn bị hồ sơ để hầu toà.......Theo báo cáo của Cục Thuế TP.SG, tổng doanh thu năm 2014, 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Uber B.V tại thị trường Việt Nam là 2.776 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thuế Uber kê khai chỉ hơn 76,8 tỷ đồng. Qua thanh tra, cơ quan thuế TP.SG yêu cầu Uber B.V nộp thêm 66,68 tỷ đồng. Thế là kiện.Báo Kiến Thức kể: CSGT bắt tài xế Grab giật điện thoại của nữ du khách Thái Lan.Nghe tiếng tri hô, CSGT đang làm nhiệm vụ liền đuổi theo và tóm gọn tên cướp là tài xế Grab giật điện thoại của nữ du khách Thái Lan.Hôm nay, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an TP.SG) bàn giao Mai Văn Sơn (SN 1962, quê huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, tài xế Grab giật điện thoại của khách) cho công an phường Bến Nghé (quận 1) xử lý.VnExpress kể về: Cô gái vĩnh viễn không thể nhắm mắt sau khi cắt mí làm đẹp… Hai ngày sau khi nhấn mí, mắt phải của Sương bị sưng và mưng mủ không thể nhắm lại được, bác sĩ chẩn đoán bị liệt cơ mí vĩnh viễn....Các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên ham rẻ mà thực hiện thủ thuật thẩm mỹ ở các spa hoặc cơ sở làm đẹp chưa được cấp phép. Quá trình nhấn mí, nâng mũi, độn cằm không đúng kỹ thuật, không đảm bảo các quy định về y tế có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.Báo Hà Nội Mới ghi nhận: Sở Du lịch Hà Nội vừa có số liệu thống kê về lượng khách du lịch trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018. Từ ngày 30-12-2017 đến 1-1-2018, Hà Nội đón 228.900 lượt khách, trong đó có 68.900 lượt khách quốc tế.Như vậy, lượng khách du lịch đến Hà Nội trong dịp nghỉ lễ này tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó lượng du khách quốc tế tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu từ khách du lịch đạt 755 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳBáo Pháp Luật kể: Ô tô phơi bụng trên cao tốc, 4 người thoát chết.Sau khi nổ vỏ, xe này hết va chạm vào dải phân cách giữa cao tốc rồi lại dạt qua hàng rào taluy ven cao tốc trước khi lật ngửa, chắn ngang trên làn đường dừng khẩn cấp.Theo đó, khoảng 15 giờ 30 chiều 1-1, ô tô loại bảy chỗ 48A-026.42 chở bốn người chạy trên đường cao tốc TP.SG-Trung Lương, hướng đi từ Tiền Giang về TP.SG.