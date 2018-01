Thông Điệp Tập Cận Bình Hứa Bảo Vệ Các Quy Ước Quốc Tế

BEIJING - Qua thông điệp đầu năm 2018, lãnh tụ Xi Jinping cổ vũ Trung Cộng như là thế lực bảo vệ các quy ước quốc tế và xác nhận nhu cầu nâng cao mưc sống của mọi giai tầng xã hội.Ông công nhận còn nhiều việc cần làm về y tế và giáo dục – trong 10 phút phát biểu qua làn sóng truyền hình toàn quốc, Xi nhắc lại các thành tựu trong năm qua về kỹ thuật, về quốc phòng và ngoại giao, cùng lúc cam kết tiếp tục thực hiện lộ đồ cải tổ.Trong năm qua, Xi đuợc đại hội đảng cần quyền suy tôn như là lãnh tụ vĩ đại tương tự Mao để dẫn đầu 1 kỷ nguyên mới - Xi nhắc khởi đầu công cuộc cải tổ do lãnh tụ Dang Xiaoping phát động và hưá khai triển mạnh nhân dịp kỷ niệm 40 năm lộ đồ của Dang. Xi xác quyết : là nước lớn, có trách nhiệm, phải lên tiếng trong khi nhiều nước trông đợi Trung Quốc khẳng định lập trường.Xi cam kết xoá nghèo truớc năm 2020 và lưu ý các cấp đảng bộ luôn nghĩ tới an ninh, an toàn của người dân.