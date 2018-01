New York Đón Giao Thừa: Lạnh Duới Mức Đông Đá

NEW YORK CITY - Nhiệt độ đêm giao thừa tại thành phố New York là 4 độ dưới zero – quả cầu pha lê đuợc thả rơi từ trên cao trong gió lạnh cắt da.Nhưng, đêm giao thừa 1917 vẫn là lạnh kỷ lục, ở mức 1 độ Farenheit. Ủy viên cảnh sát James O’Neil báo trước : khách nhàn du sẽ thấy sự hiện diện mạnh chưa từng thấy của cảnh sát.Cơ quan an ninh chưa quên vụ nổ súng từ tầng cao của khách sạn bắn xuống nhạc hội tại Las Vegas Strip ngày đầu Tháng 10, để lại 58 người chết và hàng trăm người bị thương.Kỳ này, khu vực Times Square đuợc tăng cuờng vệ binh quốc gia và 1 số thiện xạ bắn tỉa phục trên mái nhà.