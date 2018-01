Đón Năm Mới 2018, TT Trump Chỉ Trích Pakistan và Iran

PALM BEACH, Florida - TT Trump mở tiệc tiễn năm cũ 2017 tại cơ sở an dưỡng Mar-o-Largo hồi tối chủ nhật – trong các twitter đầu năm mới, ông không quên bình luận về Pakistan và Iran. Với nhà cầm quyền Islamabad, ông nói Hoa Kỳ đã dại dột cấp viện trợ hơn 33 tỉ trong 15 năm, không đuợc đền đáp, Pakistan vẫn chứa chấp quân khủng bố mà lực luợng Hoa Kỳ tìm đánh tại Afghanistan. Hồi Tháng 8, Islamabad đuợc yêu cầu truy kích Taleban tại vùng biên giới trong lúc Washington tạm giữ lại quân viện trị giá 255 triệu.Với Iran, trong lúc nhà cầm quyền Tehran chứng kiến biểu tình phản đối nổi lên khắp nước, twitter sáng Thứ Hai của TT Trump mô tả thất bại của Iran là ở mọi cấp, kèm theo nhận định “Đã đến lúc thay đổi”.Khi mở đầu tiệc giao thừa, ông tiên đoán thị trường chứng khoán tiếp tục mạnh, các công ty sẽ đưa công việc về nước với nhịp độ nhanh hơn – ông không quên kể ra luật thuế đã thông qua trươc giáng sinh. Trong video đêm giao thừa, TT tỉ phú nhắc lại khẩu hiệu tranh cử “Make America Great Again”.Bạch Ốc loan báo : TT đuợc báo cáo về các biện pháp an ninh bảo vệ các sinh hoạt đón giao thừa khắp nước – hôm chủ nhật, ông lên tiếng an ủi và phân ưu với các nạn nhân trong vụ nổ súng tại vùng ven Denver gây thiệt mạng 1 cảnh sát và 6 người bị thương (gồm 1 cảnh sát).