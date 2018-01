Lương Tối Thiểu Tăng Tại 18 Tiểu Bang và 19 Thành Phố

WASHINGTON - Trong khi chờ đợi luật tăng luơng của liên bang, 18 tiểu bang (gồm California) và 19 thành phố quyết định tăng luơng tối thiểu cho người lao động – khoảng 5.5 triệu người đuợc hưởng.Luơng tối thiểu theo luật liên bang hiện hành là 7.25 MK/giờ từ năm 2009.Tin từ Economic Policy Institute cho hay : 18 tiểu bang và 19 thành phố cho tăng luơng từ 35 cents đến 1 MK/giờ.Các tiểu bang khác chỉ cho tăng chút ít, bằng điều chỉnh theo lạm phát.Trong số 10 tiểu bang cho tăng luơng bằng luật hay kết quả trưng cầu dân ý có mặt California, New York, Hawaii.Vào ngày 1 tháng 1, hàng ngàn công nhân tại Califoniasẽ nhận được tăng lương.California là một trong 18 tiểu bang sẽ tăng lương tối thiểu trong năm tới. Việc tăng lương bắt đầu vào ngày 31 tháng 12, khi mà luật của tiểu bang New York có hiệu lực.Theo Bộ Lao Động Tiểu Bang New York, lương tối thiểu tại Thành Phố New York sẽ là $12 hay $13 một giờ, tùy theo công ty lớn nhỏ. Các công ty tại Long Island và Westchester sẽ trả lương $11 một giờ cho công nhân không bao lâu nữa. Phần còn lại của tiểu bang [NY] sẽ có mức lương tối thiểu $10.40. Mỗi 4 nhóm sẽ có gia tăng khác vào tháng 12 năm 2018.Trong khi California và New York là những tiểu bang lớn nhất với những thay đối lương tối thiểu sắp tới, họ bỏ xa những tiểu bang còn lại. Arizona, Colorado, Hawaii, Maine, Michigan, Rhode Island, Vermont, và Washington đã có kế hoạch gia tăng.Và Alaska, Florida, Minnesota, Missouri, Montana, New Jersey, Ohio, và South Dakota tất cả sẽ tăng lương tối thiểu vào bắt đầu vào ngày 1 tháng 1, dựa trên các điều chỉnh hàng năm. Nhiều tiểu bang khác sẽ gia tăng lương tối thiểu vào cuối năm 2018.