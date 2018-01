Âm Mưu Tài Trợ Các Phụ Nữ Tố Trump Tấn Công Tình Dục

WASHINGTON - Trong ấn bản ngày chủ nhật cuối năm 2017, New York Times cho hay 1 trong các nhà tài trợ ứng viên TT Hillary Clinton không thành công trong việc muợn 1 số phụ nữ tố cáo ông Trump tấn công tình dục từ trươc cuộc bầu cử 2016.Susie Tompkins Buell là giám đốc sáng lập của Esprit Clothing cũng là cảm tình viên hảo tâm của bà Clinton giao tiền cho luật sư danh tiếng Lisa Bloom, là ngưòi đang làm việc với số nạn nhân sách nhiễu tình dục tìm kiếm can đảm để tố cáo ông Trump nếu đuợc tài trợ để bảo đảm an ninh, dọn nhà hay tìm nhà an toàn.Bà Buell góp 500,000 và 1 đồng minh khác đuợc biêt với tên David Brock góp 200,000, theo bài đăng báo NYT dưới tựa đề “Partisans, Wielding Money, Begin Seeking to Eploit Harassment Claims” mô tả sự lạm dụng các tố cáo xách nhiễu phụ nữ.Bà Bloom xác nhận nỗ lực ấy không đem lại kết quả. 1 bà đòi 2 triệu và sau quyết định không lên tiếng – các bà khác cũng vậy.Bà luật sư Bloom trả lại hầu hết tài trợ sau khi trừ các chi phí vận động và chuẩn bị hồ sơ.Bà không liên lạc với ứng viên Clinton hay ban tranh cử.Ông Brock từ chối bình luận và cac đại diện đoàn tranh cử của Clinton nói không hay biết việc ông Brock vận động bà Bloom.Hai tuần trước, The Hill đưa tin : luật sư Bloom dàn xếp để 1 bà đuợc giúp trả hết nợ mua nhà, và 1 bà muốn lấy tiền tính bằng 6 hàng số.