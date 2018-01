Hệ thống Chùa Tầm Nguyên Biểu Tình đòi CSVN Phải Thực Thi Dân Chủ, Tự Do Tôn Giáo, Nhân Quyền, Bảo Vệ Lãnh Hải

Biểu tình vì tự do, dân chủ quê nhà.Westminster (Bình Sa)- - Tại tượng đài Đức Thánh Trần vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017, hệ thống Chùa Tầm Nguyên tại Thành Phố Indio, Nam California do Thượng Tọa Thích Thông Lai hướng dẫn hàng trăm Chư tôn Đức Tăng, Ni trong đó có 4 vị Tăng Tây Tạng và rất đông đồng hương Phật tử đã rầm rộ xuống đường tuần hành để yểm trợ đồng bào quốc nội chống chính quyền cộng sản đòi tự do tôn giáo, tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ lãnh hải được vẹn toàn. Trước khi đoàn người phát xuất cuộc diễn hành, lễ chào quốc kỳ tại đền Đức Thánh Trần đã diễn ra long trọng với sự hiện diện của ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Linh Mục Nguyên Thanh, Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, qúy vị trong Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần có ông Phan Tấn Ngựu, ông Lê Quang Dật, ông Hứa Trung Lập…một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do ông Vũ Long Sơn Hải phụ trách.Sau phần nghi thức, ông Trần Vệ giới thiệu ông Micheal Hòa người điều hợp cuộc biểu tình, thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng qúy vị quan khách, qúy vị trong hội đồng Quản TrịĐền Đức Thánh Trần, qúy vị dân cử và đồng hương tham dự. Trong dịp nầy ông cũng cho biết Tăng Đoàn do Thượng Tọa Thích Thông Lai hướng dẫn đã về tham dự đại hội có khoảng 400 Chư Tôn Đức Tăng Ni và gần 1000 đại diện Phật tử về từ khắp nơi trên thế giới.Trong Đại Hội thực thi một số quyết định trong đó có: Không chùn bước trước công cuộc đấu tranh chống cộng sản, luôn luôn ủng hộ công cuộc đấu tranh chống cộng sản của các chính đảng, bảo vệ chính nghĩa quốc gia với lá quốc kỳ cờ vàng 3 sọc đỏ là biểu tượng thiêng liêng của tổ quốc, Tiếp tục ủng hộ công cuộc đấu tranh của các Hội đoàn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia…Tiếp theo lời phát biểu của ông Tạ Đức Trí Thị Trưởng Thành Phố Westminster, ông nói: Thay mặt Hội Đồng Thành Phố hân hoan đón tiếp qúy vị, ông tiếp: “Hôm qua ông có đến dự buổi lễ tại Chùa Tầm Nguyên ông đã chứng kiến một buổi lễ cầu siêu cho một Phật tử do Thượng Tọa Thích Thông Lai chủ lễ trong lời chú nguyện TT. Thích Thông Lai nói năm tới là năm 2018 xin Chư Phật phù hộ cho TT. trên bước đường đấu tranh cho quê hương Việt Nam, Thượng Tọa chỉ xin sau khi hỏa thiêu xác Phật Tử nầy cho Hòa Thương 18 viên Xá Lợi, Sự thật sau khi hỏa thiêu trong phần tro cốt đã tìm thấy 21 viên xá lợi. Ông Tạ Đức Trí tiếp: Qua vấn đề nầy ông mới thấy sự mầu nhiệm, TT. Thích Thông Lai đã dùng chánh pháp để tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam, đã làm cho cá nhân tôi rất cảm phục, Thầy là người đã làm cho chúng ta cảm phục. Hy vọng Việt Nam sẽ có tự do dân chủ rất gần.”Tiếp theo ông Phan Tấn Ngưu trong lời phát biểu đã cho biết người mà từ lâu ông muốn gặp đó là Thượng Tọa Thích Thông Lai, không ngờ ngày mai bước qua năm mới mà hôm nay ông lại được gặp. Một người mặc áo nhà tu mà lúc nào cũng nghĩ đến quê hương dân tộc, nghĩ đến Đức Thánh Trần là biểu tượng đấu tranh hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc ta.Thượng Tọa Thông Lai trong lời cảm ơn tất cả mọi người, Thầy cho biết, là một nhà tu nhưng không quên mình là một công dân, chúng ta đừng quên các vị Tướng Lãnh, các vị Sĩ Quan đã vị quốc vong thân, chúng ta cũng đừng quên những vị HO đã một đời hy sinh. Thượng Tọa cho biết: “ Cầu nguyện một đêm, cầu nguyện để xin 18 viên xá lợi để tiếp tục con đường đấu tranh, Thầy phát nguyện nếu xin không được 18 viên xá lợi thì sang năm 2018 nầy Thầy sẽ từ chức về sống cuộc đời bình thường, qủa thật lời cầu nguyện của Thầy đã thành hiện thực trước sự chứng kiến cua mọi người.”Linh Mục Nguyên Thanh trong lời phát biểu LM. Cho biết, hôm qua LM tham dự buổi lễ tại chùa Tầm Nguyên LM. Đã chứng kiến 2 vấn đề đó là: việc tận mắt nhìn thấy những viên xá lợi.Việc thứ 2 đó là Thượng Tọa Thông Lai đã đưa ra một tên Việt Cộng giả dạng mặc áo thầy tu xâm nhập vào hàng ngũ tu sĩ.Tiếp theo phần phát biểu của các vị Sư Tây Tạng, những vị Sư nầy đã nói: “ Chúng tôi đồng hành cùng các bạn trong tinh thần cùng nhau đấu tranh, cầu nguyện cho Tây Tạng và Việt Nam sớm có tự do, dân chủ.Trước khi đoàn biểu tình chuẩn bị tuần hành, TT. Thích Thông Lai và phái đoàn đã vào niệm hương trước Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong dịp nầy Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần cũng đã tặng Thượng Tọa Thích Thông Lai một pho tượng Đức Thánh Trần.Sau đó đoàn người đã sắp thành hàng dài với một rừng cờ vàng do các chư tôn đức Tăng Ni đi trước, dẫn đầu TT.Thông Lai, Linh Mục Nguyên Thanh với những khẩu hiệu như: “Tổ Quốc Lâm Nguy Toàn Dân Đứng Lên Bảo Vệ Tổ Quốc” “Follow the Dream of Dr. Martin Lutheking” “Toàn Dân Việt Nam Hãy Đứng Lên Lật Đổ Bạo Quyền Cộng Sản”…Đây là một cuộc biểu tình rầm rộ nhất, biểu dương được khí thế đấu tranh là một cuộc biểu tình đông người tham dự nhất, phần đông là những tu sĩ Phật Giáo trong hệ thống chùa Tầm Nguyên.