Lao Động, Thu Phí, Cháy, Khoáng Sản, Dạy Nghề...

Xuân NiệmLao động xuất khẩu trở thành nguồn lực kinh tế lớn cho Việt Nam... trong khi các quan chức đục khoét không ngừng, như trường hợp Tập đoàn Than Khoáng sản chỉ trong 5 năm đã sai phạm 15.000 tỷ đồng, tức là bốc hơi 661 triệu đôla Mỹ.Báo Người Lao Động kể: Tỉ lệ lao động đi làm việc ở nước ngoài đã qua đào tạo chiếm trên 30%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 15% năm 2015. Hiện có 500.000 lao động Việt Nam làm việc ở các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và khu vực Trung Đông...Báo Lao Động kê3: Sáng 31.12, nhiều phương tiện qua trạm thu phí BOT Quảng Trị (Km 763+800- Quốc lộ 1) thắc mắc vì nhân viên thu phí đề nghị mua vé qua trạm, dù trước đó đã mua vé tháng. Có tài xế bức xúc để lại phương tiện ở trạm thu phí rồi bỏ ra ngoài, khiến giao thông bị ùn tắc.Báo Giáo Duc VN kê: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông tuyệt đối cấm giáo viên mang học sinh về nhà riêng để dạy thêm.Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông – ông Phan Thanh Hải ngày 28/12 đã ký văn bản số 2382, về việc chấn chỉnh công tác dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh.Bản tin Infonet kể: Ngày 30/12, thông tin từ Chính quyền xã Châu Kim, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có một em học sinh lớp 9 tử vong do bị chó dại cắn.Trước đó, vào khoảng tháng 10/2017, em Hà Thị L. (14 tuổi, trú xã Châu Kim, đang học lớp 9 trên địa bàn) trong lúc đùa nghịch với con chó của gia đình nuôi thì bất ngờ bị con chó cắn vào ngón cái bàn tay phải.Hà Nội Mới kể chuyện Sài Gòn: Vụ cháy đã làm 6 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 2 căn bị cháy hoàn toàn, 4 căn còn lại bị ảnh hưởng (diện tích cháy từ 30-50%), nhiều tài sản bị thiêu rụi; rất may không gây thương vong về người.Đêm 30-12 rạng sáng 31-12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu dân cư ven sông nằm trên đường Nguyễn Duy (phường 9, quận 8, TP HCM) làm 6 căn nhà bị thiêu rụi, hầu hết tài sản trong nhà bị cháy, hư hỏng.VnExpress kể chuyện đốt tiền như đốt than: Sai phạm 15.000 tỷ đồng (661.5 million USD) tại Tập đoàn Than Khoáng sản.Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an xem xét điều tra, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo đơn vị này trong giai đoạn 2010-2015.Tuổi Trẻ ghi nhận: Không tuyển sinh được, trường nghề sẽ bị giải thể.Theo ông Hoàng Ngọc Vinh (nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp Bộ GD-ĐT), nhà nước nên cổ phần hóa hoặc khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề. Phần đào tạo quốc doanh chỉ nên dành cho những vùng sâu, vùng xa, còn các nơi khác để cho tư nhân làm.... Ví dụ như ở Mỹ, năm 2012, trong số 524 tỉ USD dành cho giáo dục nghề nghiệp thì có đến gần 444 tỉ USD (chiếm gần 85%) dành cho đào tạo nghề ở doanh nghiệp.SGGP kể: Xe tải tông vào xe đạp điện, 1 người tử vong.Khi có tín hiệu đèn xanh, xe ô tô tải chuyển bánh trong khi người đi xe đạp điện phía trước chưa kịp di chuyển. Lập tức, xe ô tô tải tông thẳng tới và cuốn người đàn ông cùng chiếc xe đạp xuống dưới gầm xe.Khoảng 8 giờ 45 ngày 31-12, trên đường ĐT 741 đoạn ngã ba đối diện siêu thị Co.opmart thuộc phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã xảy ra 1 vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.Baó Thanh Niên kể: Ngày 31.12.2017, Đội cảnh sát phòng chống ma túy - Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) lập hồ sơ xử lý 200 người có dấu hiệu sử dụng ma túy trong một quán bar.Trước đó, rạng sáng cùng ngày, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội cảnh sát phòng chống ma túy - Công an TP.Biên Hòa và Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Đồng Nai ập vào kiểm tra hành chính cơ sở Nhà Hàng Bia (còn gọi là Bar H5, đường Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa).Tiền Phong kể: Theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động toàn nền kinh tế Việt Nam theo giá hiện hành năm 2017 ước tính đạt 93,2 triệu đồng/lao động (tương đương khoảng 4.159 USD), chỉ bằng 87,4% năng suất lao động của Lào. Vì sao có thực trạng này?Theo các chuyên gia kinh tế, NSLĐ của Việt Nam thấp hơn và ngày càng chênh lệch so với Lào bởi người lao động Việt chỉ đảm nhận các công đoạn hoàn thiện theo mẫu. Lực lượng lao động Việt Nam đông nhưng chỉ gia công, không tạo ra sản phẩm có thương hiệu để cung ứng cho thị trường. Ngoài ra, Việt Nam vẫn coi nguồn lao động giá rẻ là lợi thế của nền kinh tế khiến rất khó nâng cao năng suất lao động.Báo Giao Thông kể: Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch: 29 người chết do Tai nạn giao thông (TNGT).Tình hình TNGT ngày 30/12 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 29 người, bị thương 32 người. Tất cả các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ.