Giấc mơ Trung hoa và giấc mơ Mỹ:

Chinese Dream & American Dream





Đào Như



Sự trổi dậy bất ngờ chân dung quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm 2017 đăc biệt với ‘‘Tư tuởng Tập Cận Bình trong Thời Đại Mớí’’ còn gọi là Trung Hoa Mộng nói lên Giấc Mơ Trung Hoa về một đất nước Trung Quốc có tham vọng tiến lên thành một siêu cường lãnh đạo thế giới vào giữa thế kỷ XXI. Giấc Mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình có khả năng đảo lộn cả thế giới nhất là địa chính trị tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á.



Chính sách đối ngoại và quan điểm Tự do thương mại của Mỹ cũng đang đổi chiều dưới thời Tổng thống Trump. Chủ nghĩa dân túy, đặc biệt ở châu u, mở ra các điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, phong trào dân túy và các thế lực khủng bố, các lực lượng đối lập mang xu hướng cực đoan đang được thiết lâp khắp nơi mang nặng tinh thần chủ nghĩa dân tộc nước lớn,vị chủng. Điều này hâm dọa, xoi mòn tư tưởng và vị thế Giấc Mơ Mỹ.

Sau khi khai sanh Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa năm 1949, Mao Trạch Đông trở thành một chính khách tầm cỡ quốc tế, đã dám thách thức thế giới với lời phát biểu vang dội: ‘‘gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây’’. Đến năm 80 của thế kỷ trước lời thách đố ấy đã trở thành hiện thực. Bây giờ, sau 40 năm phát triển ngoạn mục, Trung Quốc dưới sư lãnh đạo của Tập Cân Bình, đang cố tiến lên thành một siêu cường chế ngự thế giới cả quân sự lẫn kinh tế vào năm 2049, đúng một trăm năm sau ngày họ Mao thành lập Cộng Hòa Nhân DânTrung Hoa. Đó là Giấc Mơ Trung Hoa được Tập Cân Bình đề xuất tại Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào năm 2017 và ông thúc đẩy, nếu không muốn nói là bắt buộc, mọi người dân Trung Quốc đồng hành với ông.



Như mọi người đã rõ, Giấc Mơ Mỹ không giống như Giấc Mơ Trung Hoa, không cần phải là người Mỹ mới có Giấc Mơ Mỹ. Giấc Mơ Mỹ dành cho mọi cá nhân đang cố tìm đến một thể chế biết coi trọng nền Tự do, Dân chủ của mọi con người. Con người ở đây là những cá nhân đang sống trên nước Mỹ, và có thể dang sống bên ngoài nước Mỹ, họ có thể dang trên đường đến Mỹ bằng phi cơ, bằng những chuyến tàu, bằng những thuyền chài tỵ nạn. Tất cả họ đang tìm vào nước Mỹ ở đó có bản Tuyên ngôn Độc lâp do Thomas Jefferson viết cách đây gần 250 năm: ‘‘Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên, mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được Tư do, và mưu cầu hạnh phúc...’’ Giấc Mơ Mỹ được James Truslow Adams (1878-1949) khẳng định: Giấc Mơ Mỹ là sư mơ ước về một vùng lãnh thổ ở đó có đầy đủ cơ hội đáp ứng với từng khả năng lao động của mỗi người, đời sống ở đó sẽ được tốt đẹp hơn, sẽ giàu có và đầy đủ hơn. ‘‘American Dream is that dream of a land in which the life should be better and richer, and fuller for everyone with opportunity for each according to ability of achievement.’’. Trong hiện tình ở Mỹ đang diễn ra những cuộc khủng hoảng trên cả hai diện đối ngoại cũng như đối nội, nhất là chế độ tư do mậu dịch đã bị Tổng thống Trump đổi chiều, với chiêu bài ‘‘Nước Mỹ trước hết-Hãy làm nước Mỹ mạnh lại’’. Trước những sư kiên này, người dân Mỹ vẫn bình tỉnh vì họ hiểu rằng những khủng hoảng này chỉ là một giai đoạn trong quá trình trưởng thành của nền dân chủ của Mỹ.



Giấc Mơ Trung Hoa không dành cho mọi người, mọi dân tộc, moi cá nhân. Giấc Mơ Trung Hoa là giấc mơ của giới cầm quyền Trung Quốc và chủ yếu đó là giấc mộng của họ, là khát vọng của các Đại Hòang Đế với tôn chỉ muôn đời bình định và cai trị, ra lệnh cho toàn thiên hạ, toàn thế giới, toàn nhân loại, vì họ tự cho mình là những Thiên Tử.



Qua cụm từ ‘chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc’ được Mao Trach Đông nhấn mạnh nhiều lần cũng như được đề câp khá phổ biến hiện tại, Trung Quốc muốn nói đến sư kế thừa tư tưởng Mặc Tử, Khổng Mạnh. Không phải là vô tình khi chính phủ Tập Cận Bình cho phép phục hưng địa vị Khổng Tử, họ vung tiền ra rất nhiều cho việc thành lập gần cả trăm Học Viện Khổng Tử trên khắp thế giới. Đó cũng là một diện khác của Giấc Mơ Trung Hoa, Tập Cận Bình đã công khai công bố một đường lối ‘xã hội chủ nghĩa dân tộc’. Đây là một chủ nghĩa đáng lo ngại nó giống như chủ nghĩa Phát xít, mang nặng tinh thần Chủ nghĩa Dân tộc Nước lớn, vị chủng.



Trong suốt bài phát biểu dài hơn 30,000 ngàn từ, đọc trên 3 tiếng rưỡi đồng hồ tại đại hội đảng cộng sản TQ lần thứ XIX, họ Tập đã tỏ ra một nhà Độc tài đẳng cắp và Sáng suốt, ông có năng lực chính trị thực sự có thể gọi là người hùng trong chính trường Trung Quốc và với ông chắc chắn ông tin tưởng sẽ kiến tạo được một Siêu cường Trung Quốc thống lĩnh nhân loại vào giữa thế kỷ XXI. Nhưng không một ai nhìn thấy ‘Siêu cường Trung Quốc dựng lên từ Giấc Mơ Trung Hoa của họ Tập là một đất nước của Hạnh phúc và người dân Trung Quốc cũng không phải là công dân của Hạnh phúc, Tự do, Dân chủ.



Để thực hiện Giấc Mơ Trung Hoa, Tập Cận Bình không chủ trương một Nhà nước Pháp Quyền mà ông lại chủ trương một Nhà nước Pháp Trị.

Nhà nước Pháp Quyền coi pháp luật là tối thượng. Pháp luật ở đây được xây dựng không phải từ ý chí của một cá nhân hay đảng phái, phe nhóm, Pháp luật trong Nhà nước Pháp Quyền thể hiện ý chí của tòan dân, vì Hạnh phúc,Tự do, Dân chủ của toàn dân



Ngược lại Nhà nước Pháp Trị có thể coi là cai trị theo một nền pháp luật nghiêm ngặt, thậm chí hà khắc. Luật pháp trong Nhà nước Pháp Trị được dựng lên từ ý chí cá nhân, đảng phái độc tài tùy tiện đặt ra nhầm phục vụ trước hết cho mục tiêu chính trị của cá nhân, đảng phái hay nhà cầm quyền .



Bằng chứng rõ rệt và thuyết phục nhất, đó là đa số người Hoa giàu có ở Trung Quốc, khi đã giàu có họ không còn muốn sống ở Trung Quốc nữa. họ muốn định cư ở các quốc gia khác, phần nhiều họ muốn định cư tại Mỹ. Phải chăng Giấc Mơ Mỹ-American Dream-đã phục vụ mọi giá trị của con người, trong khi Giấc Mơ Trung Hoa-Chinese Dream- chỉ nhầm vào thỏa mãn tham vọng của các lãnh tụ Hán Tộc.



Dù cho với ý chí của Giấc Mông Trung Hoa, Tập Cận Bình nổ lực tối đa thành công xây dựng một Nhà nước Trung Quốc với mô hình xã hội chính trị toàn trị chuyên chế mang nặng tinh thần chủ nghĩa dân tộc nước lớn,vị chủng, khống chế thế giới, chống lại nhân loại và ngay cả với người dân trong nước, thì liệu một thiết chế chính trị nhà nước như vậy có thể tồn được bao lâu ? Bản thân Trung Quốc đã kinh qua gần hơn 100 năm quốc sỉ, (từ cuộc chiến tranh nha phiến năm 1838 đến ngày thành lập CHNDTH năm 1949) TQ bị cai trị bởi chủ nghĩa Dân tộc nước lớn, vị chủng của người âu châu mà người Trung Quốc đương thời đã phẫn nộ gọi họ là ‘bạch quỉ’. Hy vọng chăng Tập Cận Bình sẽ sớm thức tỉnh trước vết xe lịch sử để khỏi rơi vào sư sai lầm của những kẻ mà chính người dân TQ đã phẫn nộ gọi họ là ‘bạch quỉ’?./.

Jan 1st 2018