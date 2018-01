Năm 2017 Có 7000 Tiệm Bán Lẻ Đóng Cửa Ở Mỹ

Thương vụ bán lẻ từ ngày 1 tháng 11 tới Đêm Trước Giáng Sinh tăng 4.9% so với năm ngoái, theo tài liệu từ Mastercard SpendingPulse cho biết. Đó là mức gia tăng mạnh nhất kể từ năm 2011, theo báo USA Today.Trong lãnh vực mua sắm trên mạng, thương vụ tăng 18.1% so với năm ngoái, theo Wall Street Journal cho biết. Nhìn chung, các thương vụ trên mạng đã chiếm 10% của chi tiêu tại Hoa Kỳ, nhưng điều đó đã được dự đoán tăng gấp đôi trong năm 2017. Amazon tường trình rằng 4 triệu người đã gia nhập làm thành viên của Amazon Prime chỉ trong một tuần trong mùa lễ.Những ngày mua sắm lớn nhất: Black Friday là ngày chi tiêu lớn nhất, nhưng ngày 23 tháng 12 thì đứng hạng thứ 2, cho thấy mua sắm mùa lễ bắt đầu mạnh mẽ và sẽ tiếp tục.Các loại hàng bán nhiều nhất: Máy móc điện tử và đồ gia dụng tăng 7.5%, theo Business Insider. Đây là mức gia tăng trong thương vụ máy điện tử lớn nhất trong 10 năm. Trong khi đó, thương vụ đồ nữ trang tăng 5.9% và bàn ghế tăng 5.1%.Hai công ty FedEx và UPS rõ ràng đã gia tăng số kiện hàng giao cho khách. Khách hàng sẽ trả lại khoảng 90 tỉ đôla trị giá hàng hóa trong mùa lễ này, và điều đó sẽ chỉ cải thiện mức giao hàng cho các công ty này, theo CNBC.Dù vậy, cũng có nhiều công ty bán lẻ đóng cửa. 50 công ty bán lẻ khai phá sản, gồm những tên tuổi lớn như Payless ShoeSource và Toys R Us, theo hãng thông tấn AP cho biết. Có khoảng 7,000 tiệm đã tuyên bố đóng cửa, và đó là kỷ lục, theo CNN tường trình cho biết.