Giảm Thuế Để Tạo Việc Làm, Nhưng Không Tìm Ra Công Nhân

Cải tổ thuế của Đảng Cộng Hòa đã được ký thành luật như là nguồn tạo ra việc làm. Nhưng có một việc thiếu sót đó là công nhân.Hoa Kỳ mở thêm 6 triệu việc làm – gần cao kỷ lục. Tin tốt là điều đó có nghĩa là các công ty đang thuê thêm người. Điều xấu là họ [các công ty] không thể tìm ra công nhân mà họ cần ở cái giá mà họ muốn trả.Việc thiếu hụt nhân công sẵn có và năng khiếu là lý do khác cho thấy tạo sao nhiều nhà kinh tế nói rằng hiện nay không phải là lúc để thúc đẩy kinh tế bằng cách cắt giảm thuế.Không bao giờ ngưng việc mở việc làm mới. Nền kinh tế luôn luôn thay đổi với những sa thải, thuê mướn, về hưu nghỉ việc và mở việc làm mới.Cho nên có những lý do vì sao nhiều việc làm sẽ còn bỏ trống.Các công ty nói rằng trong các thăm dò các công nhân không có năng khiếu việc làm đúng và cần được huấn luyện hay tái huấn luyện. Các công ty xây dựng và sản xuất nói rằng việc tìm người thông minh có phẩm chất là vấn đề hàng đầu của họ, theo Liên Minh Các Doanh Nghiệp Độc Lập Quốc Gia, một tổ chức hậu thuẫn kinh doanh nhỏ, cho biết.Từ các nông trại tại California tới các công ty đổ rác tại Thành Phố New York, nhiều công ty nói rằng họ phải tìm những công nhân có phẩm chất để làm các công việc đòi hỏi thể lực tốt.Ngược lại, một số kinh tế gia cho rằng năng khiếu việc làm thì không phải là vấn đề. Nếu các công ty thực sự tìm người làm việc, thì họ sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào nếu họ chịu trả nhiều tiền hơn. Sau cùng, gia tăng lương là 2.5%, là tốc độ chậm.