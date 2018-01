Học Sinh Trung Học Cali Điểm F Kiến Thức Tài Chánh

Nỗ lực của California để dạy cho các học sinh trung học về việc quân bình tài chánh chi tiêu, tiết kiệm tiền và những tiết kiệm tài chánh khác được chấm điểm ‘F’ trong một thăm dò toàn quốc được công bố hồi tuần trước.Phúc trình, được thực hiện bởi Center for Financial Literacy tại Trường Champlain College ở tiểu bang Vermont, tìm hiểu bao nhiêu giờ dạy về tiết kiệm tài chánh được yêu cầu cho học sinh trung học tại 50 tiểu bang và Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Điểm ‘A’ đến với Virginia, Utah, Missousi, Tennessee và Alabama, nơi mà tất cả học sinh đều được yêu cầu lấy ít nhất một khóa học về tiết kiệm tài chánh trước khi tốt nghiệp.Bộ Giáo Dục California cung cấp những hướng dẫn cho các giáo viên từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 để kết hợp tiết kiệm tài chánh vào giáo trình của họ và History-Social Science Framwork của tiểu bang gồm tiết kiệm tài chánh, nhưng môn này thì không được yêu cầu.Một số học khu trong tiểu bang bao gồm môn học như là chọn lựa tùy ý, một phần của lớp toán hay hoạt động sau trường học, nhưng nhiều học khu không cung cấp việc dạy tiết kiệm tài chánh gì cả.Joshua Mitton, giám đốc chương trình và tiếp thị tại Hội Đồng Giáo Dục Kinh Tế California, một tổ chức bất vụ lợi, phát biểu rằng, “Câu hỏi là, chúng ta có chuẩn bị cho học sinh các thực tế phức tạp mà họ sẽ đối mặt không? Tiền vay mược học, mua nhà, mu axe, chọn lựa thẻ tín dụng … những thứ này là những năng khiếu căn bản bạn cần đế sống còn và tiếp tục đi tới.”Tài liệu dạy tiết kiệm tài chánh có sẵn trên mạng cho tất cả giáo viên. Trong số đó được yêu cầu bởi Bộ Giáo Dục tiểu bang là Jumpstart Coalition, Next Gen Personal Finance and Council for Economic Education.