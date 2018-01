Nhật Ký Biển Đông: Vụ Jerusalem Gây Họa Cho Liên Hiệp Quốc

-Newsweek ngày 26/12/2017: Trong bài báo có tên, “

What Muslims and the Quran Say About Jesus, Christmas and the Virgin Birth

”, tác giả Cristina Maza đã đưa ra một vài chi tiết như sau, “Dĩ nhiên có nhiều khác biệt căn bản giữa người Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo về vai trò của Jesus. Người Thiên Chúa Giáo tin Jesus là đấng cứu thế và là con của Thượng Đế, nhưng người Hồi Giáo coi Jesus chỉ là một nhà tiên tri (prophet) đã được mô tả trong Kinh Quran (Koran). Người Hồi Giáo tin rằng trong lịch sử nhân loại đã có rất nhiều nhà tiên tri, khoảng 120,000 người, nhưng Thánh Muhammad là nhà tiên tri sau cùng.” ( There are, of course, fundamental differences between the way Christians and Muslims view Jesus and his role. Christians believe Jesus is the savior and the son of God, but Muslims believe Jesus was a prophet, which is how he is described in the Quran. Muslims believe there were a large number of prophets throughout human history,

over 120,000 of them

, and that the Holy Prophet Muhammad was the last.)

Bài báo còn nói thêm: Thiên Thần Gabriel đã báo mộng cho bà Maria là sẽ sinh ra “con của Thượng Đế” rồi lại đưa Ô. Muhammad lên gặp Thượng Đế để ông này nhớ lại tất cả những lời dạy rồi ghi lại trong Kinh Koran để lập ra Đạo Hồi. Người Hồi Giáo hãnh diện vì Kinh Koran là “lời của thượng đế” (Words of God) chứ không như những gì mà người ta tin rằng (believed) do Saint Paul ghi chép trong Tân Ước (New Testament) vào 50-62 AD. Rồi Kinh Koran còn nói rằng Jesus không sinh ra ở máng cỏ mà dưới gốc cây kè (palm tree).