Saudi: Tịch Thu 100 Tỉ MK Tiền Tham Nhũng CÁc Hoàng Thân, Phóng Thích 2 Người Hoàng Tộc Bị Điều Tra Tham Nhũng

RIYADH - Bộ trưởng tư pháp vương quốc Saudi Arabia quyết định trả tự do 2 con của cố vương Abdullah bị tạm giam để điều tra về tham nhũng.Các hoàng thân Meshaal bin Abdullah và Faisal bin Abdullah là 1 phần trong 200 nghi can gồm hoàng tộc, cựu bộ trưởng và thương gia bị tống giam trong chiến dịch bài trừ tham nhũng bắt đầu từ Tháng 11 của thế tử bin Salman 32 tuổi.2 hoàng thân đuợc phóng thích từ khách sạn Ritz-Carlton sau khi đồng ý dàn xếp bằng tiền bạc với chính quyền.Báo địa phương là Okaz đưa tin hôm 26-12: hơn 20 nghi can đã đuợc thả hồi đầu tuần.Một bộ trưởng xác nhận: tiền tịch thu sẽ đuợc chuyển giao cho các dự án phát triển.Bộ tài chính đã mở trương mục để nhận tiền dàn xếp, trong khi Bộ thương mại và đầu tư ước luợng sẽ thu từ 50 đến 100 tỉ MK.