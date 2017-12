Libya: Sứ Quân Haftar Hứa Hậu Thuẫn Tổng Tuyển Cử

TRIPOLI - Sứ quân Khalifar Haftar tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tổng tuyển cử 2018 để cử tri bầu QH và TT – ông ám chỉ sẽ giành quyền lãnh đạo nếu bầu cử không xẩy ra.Lãnh tụ của lực lượng quân sự mạnh nhất nước khẳng định “Bầu TT và QH là giải pháp căn bản với đất nước Libya không ngừng hỗn loạn từ khi nhà độc tài Gadhafy bị lật đổ”.Sứ quân Haftar khuyên cáo: cần tổ chức bầu cử không trì hoãn hay gian lận – mới đây, ông nhắc nhở: chính quyền đoàn kết đuợc LHQ hậu thuẫn mất tính hợp thức do sự mãn hạn của thỏa thuận Tháng 12-2015 do LHQ dàn xếp.Hội Đồng Bảo An xác nhận thỏa thuận Tháng 12-2015 là khung đưa tới chuyển tiếp chính trị, gồm bầu cử.