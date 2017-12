CSVN: 100.000 Tuyên Truyền Viên

Vi AnhThượng Tướng CS Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội CSVN, phát biểu trong Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và khai triển nhiệm vụ năm 2018, rằng Quân đội CSVN có “Lực lượng 47” mang tên ấy vì được thành lập theo Chỉ thị 47 của Quân đội, gồm cả 10.000 người là những “hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng…, hiện có ở tất cả đơn vị cơ sở, mọi miền, mọi lĩnh vực của quân đội, và đang hoạt động rất tích cực.Ông Tướng này khen lực lượng ấy là những người “vừa hồng vừa chuyên’, “kiên định lập trường” và có kỹ năng sử dụng công nghệ cao để thực hiện nhiệm vụ.Ông Tướng này cũng nói sau 20 năm bước vào thế giới Internet, CSVN nay có gần 63% người dân sử dụng Internet. Mặt trái của thực tế này theo lời Ông ấy là “các thế lực lợi dụng Internet để chống phá. Nội dung chống phá thì không thay đổi; nhưng lực lượng, phương tiện, thủ đoạn, công nghệ thì rất mới.”Tin này được báo chí ngoại quốc khá chú ý. Theo Thời báo Tài Chính (Financial Times) hôm 26/12 thì việc lực lượng tác chiến trên mạng của Việt Nam như vừa nêu có thể so sánh với lực lượng của Trung Quốc có tên Đội Quân Trung ương 50. Đó là những thành phần được tuyển dụng để định hướng dư luận theo chiều có lợi cho đảng cộng sản Trung Quốc.Theo công ty an ninh mạng FireEye thì CSVN đã cho xây dựng khả năng tình báo mạng đáng kể. Trong năm nay họ đã từng mở chiến dịch đột nhập vào một số công ty có quyền lợi kinh tế tại Việt Nam. Mục tiêu nhắm đến một số người gốc Việt tại Úc và nhân viên chính phủ tại Philippines.Tổ chức Freedom House thì liệt CSVN là một quốc gia vi phạm quyền của người sử dụng Internet, có những biện pháp chặn nội dung mạng.Còn những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN trong nước thường sử dụng trang mạng trên Internet như phương tiện. Như ý kiến của nhà báo, blogger Huỳnh Ngọc Chênh người đoạt giải Công dân mạng 2013 của Phóng viên Không Biên giới, coi đó là kế hoạch tuyên truyền đen và xám của CS. CS gọi là ‘“chiến sĩ tuyên truyền”. Lực lượng đó cộng với 80.000 “tuyên truyền viên miệng” mà Nhà Nước hồi năm 2013 đã tuyển dụng và phát triển là một lực lượng rất đông, nay ước tính phải trên 100.000 người. Tốn kém cho tiền thuế của dân rất nhiều, mà không lợi ích gì cho xã hội, chỉ lợi cho Đảng Nhà Nước CS mà thôi. Thậm chí họ còn bôi bẩn không gian mạng, và gây tác hại rất xấu đến xã hội.Và nhà báo Võ Văn Tạo, người trong nhiều năm nay thường lên tiếng ủng hộ các quyền tự do và tiến bộ xã hội, đồng ý với ông Huỳnh Ngọc Chênh. Ông Tạo cho biết cách hành xử của các tuyên truyền viên, dư luận viên không chỉ “vô bổ” đối với xã hội mà còn có hại cho hình ảnh của đảng.“Tuyệt đại đa số anh em viết lách kiểu đó, được huy động làm chuyện đó vì họ kém văn hóa nên họ có kiểu viết lách khiêu khích, cộc cằn, thô bỉ lắm. Tôi nghĩ đứng từ góc độ người dân, người ta hiểu là những người đó chả ra gì. Đứng ở phía của đảng, nhà nước Việt Nam, cũng bất lợi cho họ. Bởi vì cái số đó bộc lộ một tầm văn hóa quá thấp. Thế thì người dân sẽ nghĩ là quân của chính phủ, của đảng đây, nó chỉ đến thế thôi”.Thông thường trong bất cứ hình thái chiến tranh nào, chiến tranh quân sự, chánh trị, thương mại, bên nào cũng dùng tâm lý chiến hay cao hơn là chiến tranh chánh trị. Quân đội VN Cộng Hoà có cả một quân trường tên là Đại Học Chiến tranh chính trị ở Đà Lạt và những trung tâm huấn luyện để đào tạo cán bộ chiến tranh chánh trị gồm tâm lý chiến quân, dân, địch vận. Dân vận quan trọng hơn nên có thêm ngành dân sự vụ nữa, gồm những kỹ sư, bác sĩ, cán bộ hành chánh để dân vận và để tái lập chánh quyền vừa tái chiếm hay tạm chiếm. Đa số những đơn vị quân đội VN Cộng Hoà lớn và vừa ở bộ tư lịnh, như quân đoàn, sư đoàn, tiểu đoàn tới cấp đại đội, tiểu khu, chi khu đều có Phòng 5, ban 5, Khối Chiến tranh Chánh trị.Nên việc CSVN và CS Trung Quốc có tuyên truyền viên trong quân đội và trong nhà nước là chuyện thường. Với mấy chục năm kinh nghiệm về CS, người Việt không ngạc nhiên trước sự kiện và thời sự này. Đây là việc CSVN phải làm, làm không biết lần thứ mấy, nhưng cũng không lần nào ra ngô khoai gì. Năm 2013 sau khi thành lập 80.000 tuyên truyền viên miệng CSVN tung bộ phận tiền thám để đưa binh đoàn tuyên truyền viên miệng sang Mỹ. Trước là để có cơ hội và phương tiện cho một số cán bộ, đảng viên và “con cháu các cụ cả” được đi ngoại quốc du hí bằng tiền của nhà nước. Sau là để làm tuyên truyền quốc ngoại bằng người vì lâu nay tuyên truyền trên truyền hình không kết quả, quá ít người xem.Tuyên truyền miệng CS tung ra không có gì mới lạ, chỉ là một hình thức tuyên truyền, phản tuyên truyền của Đảng Nhà Nước, chống lại người dân đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, chống CS áp bức, bóc lột, tham nhũng, chống quân Tàu xâm lược và CS nhu nhược.CS đã làm điều này từ lâu rồi. Báo Nhân Dân, tiếng nói chánh thức của Đảng CSVN, ngày 6-3-2013 cũng không dấu diếm, đã công khai nói hiện nay có “hơn mười nghìn đảng viên đang sinh hoạt trong các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy ngoài nước.” Báo này cũng nói rõ đối tượng để tuyên truyền, “có hơn 4,5 triệu người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 500.000 lao động xuất khẩu, hơn 100.000 lưu học sinh.”Khoa học kỹ thuật hiện đại đã đưa các nước đến thời đại chiến tranh trên mạng (cyber-war), thì nhà cầm quyền cũng cần có người phòng và chống, tấn công và phản công trên không gian ảo những hành động là lợi hại thật, có thể đánh sập hệ thống điều khiển vận hành điện nước, ngân hàng, thông tin, liên lạc về an ninh, trật tự, v.v...Hễ có chiến tranh trên mạng trên phương diện dân sự, thì cũng phải có tai mắt, chân tay cho chánh quyền, để bảo mật, để chống tin tặc xâm nhập, ăn cắp, phá hoại bí mật khoa học, kỹ thuật kinh tế, bản quyền của đất nước và các công ty.Và khi đấu tranh, người đấu tranh cũng phải đề cao cảnh giác kẻ thù xâm nhập, nội tuyến địch cài vào hàng ngũ, chia rẽ hàng ngũ của mình. Nhứt là trong cuộc tranh đấu, chiến đấu cho ý thức hệ của người cùng một giống nòi nhưng khác ý thức hệ như người Việt CS và người Việt tự do. Nhứt là trên không gian ảo, hai người nói chuyện, điện thư, trao đổi với nhau, không biết đang đứng ở đâu, nguồn gốc thế nào, chưa có thể kiểm chứng.Nhờ thế những chuyện CS đã làm trên không gian thực, đã tuyên truyền trên các mạng trên không gian ảo cho đến bây giờ là chuyện “dã tràng xe cát Biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.” Số người Việt tỵ nạn CS nay đã 42 năm rồi, quá rành CSVN rồi, quá rõ xảo thuật tuyên truyền của CS rồi. Nên đã nhập tâm câu “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm.” Nên người Việt hải ngoại đã làm được kỳ tích: một Việt Nam Hải Ngoại rồi. Về tinh thần và chánh trị, tập thể Việt Nam Hải Ngoại này là một tổ chức chống Cộng như Pháp Quốc Hải Ngoại chống Đức quốc xã thời chiếm đóng Pháp./.(VA)