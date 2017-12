Mỹ, Nga, TQ: Giành Ảnh Hưởng Trung-Nam Á

TASHKENT - Hoa Kỳ muốn có đường tiếp tế dự phòng cho chiến trường Afghanistan qua ngả Uzbekistan khi Pakistan làm khó, đóng cửa ải trên biên giới trong lúc Moscow muốn làm thân với Uzbekistan.Năm đẫm máu nhất của chiến trường Afghanistan có thể sắp bắt đầu mặc dù PTT Pence tuyên bố mới đây tại căn cứ Bagram: chiến luợc bình định đang đem lại kết quả, loạn quân Taleban đã bị buộc lui về thế phòng ngự. Nhân dịp này, PTT Hoa Kỳ cũng công khai đe dọa Pakistan về việc chưá chấp khủng bố nhiều năm, là sự việc phải chấm dứt.Nhưng, vấn đề là Washington có thể làm khó Islamabad, hay ông trump có kế hoạch dự phòng (là plan B)? như giới phân tích tự hỏi.Trước chuyến đi Afghanistan bất ngờ của ông Pence, TT Trump nói chuyện điện thoại với TT Mirziyoyev của Uzbekistan. Bạch Ốc báo tin: 2 vị thảo luận tình hình an ninh vùng và cơ hội phát triển quan hệ hợp tác.Trong 1 thập niên qua, Washington không có chính sách về Trung Á. Trong khi đó, Kabul và Tashkent bàn tính các dự án liên doanh - cụ thể là TT Ghani công du Tashkent từ ngày 4 đến ngày 6-12, đưa tới nhiều thỏa thuận hợp tác - chuyên viên Uzbek đã tới dựng cột điện từ vùng Pol-e-Khomri đến miền bắc Afghanistan. Đuờng sắt nối liền thành phố Mazar-i-Sharif với Heart thuộc miền đông Afghanistan băng qua 2 thị trấn của Uzbekistan đang đuợc xây dựng. Đáng kể phải nói là 2 bên đang tính toán chương trình của các chuyến bay thuờng xuyên đầu tiên từ 25 năm giữa Kabul và Tashkent. Các nỗ lực đang diễn ra với hỗ trợ của Washington để hình thành đối tác chiến luợc Afghan-Uzbek. 1 đặc sứ của Uzbek đã đuợc TT Mirziyoyev bổ nhiệm để phụ trách các vấn đề Afghan.Ngoài ra, sau chuyến đi của TT Ghani, Bộ ngoại giao Uzbek loan báo sự thành lập mô hình đối thoại mới gọi là “C 5 + 1” gồm 5 nước Trung Á và Afghan cùng theo đuổi các mục tiêu hoà bình, ổn định và phát triển với hậu thuẫn của LHQ. 2 ngày sau cuộc điện đàm của TT Trump, ngoại trưởng Ubek đến Kabul trong 1 chuyến đi đuợc mô tả là “công tác”.1 phúc trình Tháng 2 của Ngũ Giác Đài trình QH xác nhận Trung Á là quan trọng với an ninh quốc gia, nghĩa là Hoa Kỳ phải tiếp tục can dự để duy trì tiếp cận và phát triển quan hệ với các nước trong vùng.Thông điệp về chiến luợc an ninh quốc gia của TT Trump nhắc tới Trung Á như là nơi linh động chống lại sự chế ngự của các cường quốc xét lại. Có tin TT Mirziyoyev đang chờ đuợc mời công du Hoa Kỳ – không nghi ngờ: ông Trump muốn đuợc hồi đáp, như Uzbek cho mở của lại căn cứ không quân Khanabad như là trạm trung chuyển cửa lực luợng Hoa Kỳ tại Afghanistan. TT Mirziyoyev cũng đã nhận lời mời của TT Putin.Trong khi đó, giới quan sát nhận thấy Trung Cộng vừa bắt đầu gây phức tạp chiến dịch Afghanistan của Hoa Kỳ. Hội nghị gọi là “đói thoại Tay Ba - Trung Cộng /Afghanistan/ Pakistan họp tại Beijing hôm 26-12. Thông cáo chung kết thúc hội nghị xác nhận ý muốn hợp tác cùng có lợi, tăng tiến quan hệ, thúc đẩy các hoạt động liên quan với sáng kiến “Con đường tơ lụa mới” của Trung Cộng. Tại hội nghị này, đại biểu Pakistan mô tả Trung Cộng là “anh em sắt thép”- nhưng trong tiếp xúc song phương với ngoại trưởng Wang, dặi biểu Afghanistan gọi Trung Cộng là “đối tác tin cậy và vĩnh viễn” – mối lo của Pakistan là Trung Cộng đang dần dần biến thành “thế lực ôn hoà”.Theo báo cáo mỗi 6 tháng, Ngũ Giác Đài nhận xét: sự hiện diện của Trung Cộng tại Afghanistan là thấp nhưng không ngừng tăng về các mặt quân sự, kinh tế, an ninh và chính trị. Theo chuyên gia Ngũ Giác Đài, Kabul muốn Beijing dùng áp lực với Islamabad trong vận động hoà giải với Taleban và tiêu trừ căn cứ địa của loạn quân tại biên giới.