Nga Bí Mật Bán Dầu Cho Chế Độ Bắc Hàn; TQ Bác Vụ Mỹ Tố Lén Bán Dầu Cho Bắc Hàn

WASHINGTON - TT Trump tố cáo Trung Cộng vi phạm nghị quyết trừng phạt Bắc Hàn khi cho phép cung cấp sản phẩm lọc dầu cho Bắc Hàn – twitter của ông đuợc Bạch Ốc lập lại ghi rõ “Trung Cộng bị bắt quả tang – thật đáng thất vọng khi Trung Cộng cho phép dầu vào Bắc Hàn”.Nhân dịp này, ông báo động: sẽ không bao giờ có giải pháp thân thiện về Bắc Hàn nếu điều này tiếp tục xẩy ra.Tố cáo của Washington đặt căn bản trên hình ảnh vệ tinh đuợc đưa ra sau khi Bejing chối cãi tin theo đó tàu biển của họ chuyển dầu cho tàu Bắc Hàn giữa Hoàng Hải. Sự việc này nếu đuợc xác nhận gây hoài nghi với số liệu thuế quan của Trung Cộng ám chỉ họ không bán dầu cho Pyongyang trong Tháng 11.Báo Nam Hàn đăng trước tiên những bức ảnh của vệ tinh tình báo Hoa Kỳ.Hôm 22-12, HĐ Bảo An biểu quyết đồng thanh chấp thuận nghị quyết về đợt trừng phạt mới chống lại Bắc Hàn sau vụ phóng phi đạn Hwasong ngày 29-11. Nghị quyết này dự kiến giảm 90% xuất cảng dầu sang Bắc Hàn và đuổi về nước hàng ngàn công nhân Bắc Hàn làm thuê ngoài nước để đem ngoại tệ mạnh về cho chế độ Kim Jong-un.Phát ngôn viên Ren Guoqiang tại Bộ quốc phòng Trung Cộng cả quyết không có mua bán lén lút với Bắc Hàn. Phúc trình của Beijing nộp LHQ xác nhận tàu bè làm ăn với Pyongyang đã bị cấm tại các hải cảng của Hoa Lục, theo các quy định trừng phạt.Bộ ngoại giao Trung Cộng minh định: tin tức về thương thuyền Trung Quốc bán dầu cho Bắc Hàn là không phù hợp với dữ kiện thực tế, vì doanh nghiệp Trung Quốc không bao giờ đuợc phép vi phạm các quyết định của HĐ Bảo An.Phát ngôn viên Hua Chunying tuyên bố “Nếu có vi phạm, chính quyền sẵn sàng xử phạt theo luật”.Hình ảnh vệ tinh của Hoa Kỳ ám chỉ tàu thuyền Trung Cộng và Bắc Hàn mua bán dầu giữa biển Hoàng Hải – ông Trump tuyên bố: hành động xâm phạm bị bắt quả tang, và tỏ ý tiếc đã hành xử mềm mỏng về mậu dịch với Beijing.Tại Nam Hàn, báo Chosun Ilbo đưa tin: vệ tinh thấy tàu Trung Cộng bán dầu cho tàu Bắc Hàn giữa biển hàng chục lần từ Tháng 10. Trong 1 thông tin khác, Bộ ngoại giao Nam Hàn cho hay 1 thương thuyền mang hiệu kỳ Hong Kong bị bắt trong Tháng 11 vì chuyển dầu sang 1 tàu Bắc Hàn. Tin này cũng xuất hiện trên báo Hong Kong.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng các tàu chở dầu của Nga đã cung cấp dầu cho Bắc Hàn trong ít nhất 3 vụ vào những tháng gần đây bằng cách vận chuyển trên biển, theo 2 nguồn tin an ninh từ Tây Âu cho biết.Các thương vụ mua bán dầu hay sản phẩm dầu từ Nga, là nước xuất cảng dầu hỏa lớn hàng thứ 2 trên thế giới và là thành viên Hội Đồng Bảo An thường phủ quyết các nghị quyết trừng phạt Bắc Hàn, cũng theo các nguồn tin bí mật nói trên cho biết.