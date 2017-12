Khoa Học Gia Bắc Hàn Đào Tị Tự Tử Khi Bị Trả Về Quê Quán

SEOUL - FoxNeww cho biêt: Đài Á Châu Tự Do (RFA) dẫn nguồn tin từ Bắc Hàn tiết lộ 1 khoa học gia trốn sang Hoa Lục trong thời gian nghỉ phép với mưu định đào thoát đã tự sát trong tù sau khi bị bắt và bị trả về Bắc Hàn, hôm 17-11.Ông ta đã quyên sinh bằng thuốc độc trước khi bị thẩm vấn.Theo nguồn từ cơ quan an ninh, khoa học gia tuổi trên 50 tự sát vài giờ sau bị chuyển qua phòng biệt giam.Nhân viên thẩm vấn sẽ buộc ông khai báo lý do đào tị, ai giúp, và lộ trình vuợt tuyến là thế nào.