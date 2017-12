New York: Chung Cư 5 Tầng CHÁY, Ít Nhất 12 Người Chết

NEW YORK CITY - Một ngọn lửa thiêu rụi một tòa nhà tại 5 tầng Quận Bronx giết chết ít nhất 12 người trong vụ hỏa hoạn được cho là lớn nhất trong nhiều thập niên tại Thành Phố New York, do một em bé chơi phá lò nướng trong nhà trước 7 giờ tối Thứ Năm, theo các viên chức cứu hỏa cho biết hôm Thứ Sáu.Hoả hoạn bắt đầu tại tầng 2 và tầng 3 của chúng cư 5 tầng xây bằng gạch.Thông tin bằng twitter cho hay 15 người bị thương.Đội cứu hoả sở tại huy động trên 160 người tới nơi.Phóng viên thấy thị trưởng De Blasio có mặt tại 1 trường học đối diện chúng cư không ngừng quan sát trong khi nghe thuộc cấp báo cáo tình hình.Ủy viên Ty Cứu Hỏa Thành Phố New York là Daniel Nigro cho biết rằng một số nạn nhân chết vì cháy, những người khác chết do hít phải khói, khi ngọn lửa cháy nhanh làm họ không kịp phản ứng để tìm đường thoát nạn.Trong số những người chết là 5 trẻ em, gồm một bé giá 1 tuổi. Nạn nhân tử vong lớn tuổi nhất là một phụ nữ 63 tuổi, theo các viên chức cho biết.14 người khác bị thương gồm 4 người trong tình trạng nghiêm trọng chống chọi với tử thần.