Uc: 1 Luật Sư Di Trú Gốc Việt Bị Mất Bằng, Đang Khiếu Nại

Một bản tin từ đaì phát thanh SBS Úc Châu loan tin: Một luật sư gốc Việt ở Canley Heights bị tước giấy hành nghề di trú.Tuy nhiên, luật sư gốc Việt này nói rằng các cáo buộc là sai sự thực, và ông đang khiếu nại.Bản tin SBS ghi rằng một luật sư gốc Việt đã bị Cơ quan Đăng ký Đại diện Di trú (MARA) tước giấy hành nghề di trú hôm 14/12/2017 vì những cáo buộc liên quan đến visa 457.Sau khi nhận được 5 khiếu nại trong khoảng thời gian 2013 - 2014, Migration Agents Registration Authority (MARA) đã điều tra và quyết định tước giấy hành nghề di trú trong 5 năm đối với Luật sư Nguyễn Hoàng Tranh, thuộc East West Lawyers, ABN 49 112 439 746, ở Canley Heights, NSW.MARA cáo giác các vi phạm hầu hết liên quan đến visa 457, gồm có đăng quảng cáo rằng visa 457 không cần tiếng Anh và bằng cấp, làm giả hợp đồng lao động để bảo lãnh thân chủ sang Úc làm việc; khai gian chi phí bảo lãnh, khai không đúng tính chất công việc và chức danh trong hợp đồng lao động.Theo một đơn khiếu nại, luật sư này đã tư vấn cho thân chủ nộp visa 457 không cần tiếng Anh và bằng cấp, nộp visa 457 cho vị trí Quản lý nhà hàng (Café and Restaurant Manager) trong khi bằng cấp của thân chủ không liên quan đến công việc.Trong một khiếu nại khác, luật sư tại văn phòng East West Lawyers đã nộp hồ sơ 457 cho thân chủ với chức danh Quản lý Dịch vụ Khách hàng (Customer Service Manager) với mức lương $50.000/năm.Tuy nhiên sau đó khi Bộ Di trú đến kiểm tra địa điểm kinh doanh thì phát hiện hợp đồng lao động là giả, việc thuê mướn nhân viên chỉ là dàn xếp, và thân chủ phải trả $3.000 tiền bảo lãnh mà đáng lẽ chính công ty bảo lãnh phải trả số tiền này.Ngoài ra còn phải trả phí luật sư lên đến $10.000. Toàn bộ các hoạt động này ông Nguyễn Hoàng Tranh đều được biết.Theo MARA trong khoảng thời gian từ 3/2/2012 đến 6/9/2012, văn phòng di trú này đã nộp tổng cộng 14 hồ sơ doanh nghiệp bảo lãnh, toàn bộ đều là các vị trí quản lý trong nhà hàng với mức lương $50,000, và tất cả đều là hợp đồng lao động giả.Bản tin SBS Úc châu ghi lời Luật sư Hoàng Tranh nói với SBS các cáo giác của MARA không đúng sự thật và ông đang khiếu nại."Nội tình có nhiều oan khúc không như thông tin MARA quyết định cho nên tôi đã đưa ra tòa hòa giải và đang chờ tòa AAT (Administrative Appeals Tribunal) xử lại quyết định của MARA.""Tất cả liên quan đến một số hồ sơ 457 do một luật sư di trú trong East West Lawyers thụ lý và phụ trách năm 2012. Nhưng nhân viên này đã nghỉ năm 2013," ông Tranh giải thích trong một email.Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến nay có tổng cộng 76 luật sư và chuyên viên di trú bị MARA tước hoặc bị cấm vĩnh viễn không được hành nghề di trú, trong đó có 2 luật sư di trú gốc Việt.MARA là một phần của Bộ̀ Di trú và Biên phòng có trụ sở tại Sydney, chịu trách cấp giấy hành nghề di trú và giám sát hoạt động của các đại diện di trú theo Điều 316 của Đạo luật Di trú 1958.Theo Điều 276 của đạo luật này chỉ những ai có giấy hành nghề do MARA cấp mới được giúp các thân chủ về vấn đề di trú.Cơ quan này cũng giúp các đại diện và thân chủ hiểu rõ quyền lợi cũng như trách nhiệm của họ và giải quyết các trường hợp khiếu nại khi cần.