Rải Truyền Đơn: Bị Án Tội Lật Đổ

QUI NHƠN -- Chín người bị án tù với cáo buộc lật đổ...Bản tin RFA ghi rằng Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định vào ngày 28 tháng 12/2017 tuyên phạt 9 người tổng cộng 83 năm tù giam với các cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ và ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’.Mạng báo Zing.net loan tin cho biết nhóm bị buộc tội ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam gồm Huỳnh Hữu Đạt, 47 tuổi ở Bình Định, Tạ Tấn Lộc, 42 tuổi ở Sài Gòn, Nguyễn Quang Thanh, 34 tuổi ở Quảng Nam, Nguyễn Văn Nghĩa 39 tuổi ở Tiền Giang, Nguyễn Văn Tuấn 33 tuổi ở Thái Bình.Nhóm bị buộc tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ gồm Phạm Long Đại, 21 tuổi ở Gia Lai, và ba người ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định gồm Đoàn thị Bích Thủy, 45 tuổi, Trương thị Thu Hằng, 33 tuổi, Trần thị Bích Ngọc, 23 tuổi.Hai người bị tuyên án cao nhất 14 năm tù là Nguyễn Quang Thanh và Tạ Tấn Lộc. Huỳnh Hữu Đạt chịu 13 năm tù. Các bị cáo còn lại chịu mức án từ 3 đến 12 năm tù.Ngoài ra tòa còn tuyên hình phạt quản chế 3 năm sau khi thi hành xong án tù.Bản tin ghi rằng theo cáo trạng thì vào ngày 16 tháng 2 năm ngoái, Huỳnh Hữu Đạt cùng các thành viên khác in và tiến hành rải truyền đơn tại thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Nội dung truyền đơn bị cho là chống phá đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay.Những điều khoản 88, 79 trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam lâu nay bị các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ, được chính phủ Hà Nội vận dụng nhằm trấn áp những tiếng nói bất đồng.Đặc biệt, bản tin VOA có nhắc tới danh xưng của một chính phủ lưu vong...Bản tin ghi rằng:“Một tòa án tỉnh Bình Định hôm 27/12 tuyên án tổng cộng 83 năm tù cho 9 người tham gia rải truyền đơn với nội dung kêu gọi ủng hộ cho tổ chức gọi là "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.”Đài truyền hình của Bộ Công An Việt Nam (ANTV) đưa tin 9 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định xét xử về tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước” và “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” vì đã in ấn, phát tán truyền đơn trong tỉnh hồi tháng 2, với nội dung “nói xấu lãnh đạo và kích động người dân lật đổ chính quyền” vì bị “các nhóm phản động nước ngoài” lôi kéo.”Báo Zing trích bản cáo trạng cho biết, sáng 16/2, Huỳnh Hữu Đạt, “móc nối với tổ chức ở nước ngoài để in, phân công các thành viên rải truyền đơn ở thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Đạt bị tuyên án 13 năm tù và 3 năm quản chế.Theo truyền thông Việt Nam, các bị cáo khác gồm Tạ Tấn Lộc, Nguyễn Quang Thanh, cùng bị tuyên phạt 14 năm tù, Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Văn Tuấn bị tuyên 12 năm tù, do phạm Điều 79 “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”Ngoài ra, bà Đoàn Thị Bích Thủy, bà Trương Thị Bích Ngọc, bà Trương Thị Thu Hằng, và ông Phạm Long Đại lãnh các mức án từ 3-6 năm tù giam do phạm vào Điều 88 "Tuyên truyền chống Nhà nước."Bản tin VOA ghi rõ:“Tổ chức gọi là “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” mà chính quyền Việt Nam miêu tả là một tổ chức “phản động lưu vong”, là do ông Đào Minh Quân, hiện cư trú ở Mỹ, đứng đầu. Ông là một nhân vật gây nhiều tranh cãi ngay trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.Hôm 27/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 15 người bị xác định có dính líu trong vụ đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 4, vụ này cũng bị quy cho “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” lôi kéo. Một trong các bị cáo trong vụ này nhận mức án lên đến 16 năm tù.”