Nghỉ Tết, Đòi Nợ Thuê, Xuất Cảng, Bia, Tàu Cá...

Xuân NiệmVậy là nghỉ Tết... Mới Tết Tây đã thấy nghẹt đường: Người dân đi nghỉ Tết, đường phố Sài Gòn và Hà Nội kẹt cứng.Bản tin Zing kể rằng nhiều tuyến đường ở Sài Gòn kẹt cứng khi người dân rời thành phố, bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Xe cộ nhích từng chút trên cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất....Tại Hà Nội, khu vực cầu Thanh Trì ùn tắc hơn 1 km. Người dân bắt đầu đổ về bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm, bắt đầu đi nghỉ lễ.Báo Công Lý kể: Công an huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vàng Thị Ngân (tức Vàng Mè Đoan, 25 tuổi, trú tại xã Tả Sử Choóng)... Người tử vong trong vụ án là Vàng Văn Thường (SN 1992, trú tại xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì)....Tối ngày 17/12, Thường có đến nhà chị Vàng Mè Đoan (SN 1992, trú tại xã Tả Sử Choóng) để ăn cơm. Sau khi uống rượu, Thường thấy chồng chị Đoan say rượu nên có ý định cưỡng hiếp chị Đoan.... Thường rút dao mang theo dọa chị Đoan rồi hai bên vật lộn. Sau đó, chị Đoan tước được dao và đâm Thường tử vong tại chỗ.Báo Người Lao Động ghi nhận: người bị đe dọa cưỡng hiếp chỉ không bị truy cứu trong trường hợp bị đưa vào đường cùng, không thể thoát thân và buộc phải đâm để "yêu râu xanh" dừng hẳn hành vi đồi bại.Liên quan đến vụ chị Vàng Thị Ngân (25 tuổi; ngụ huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) bị khởi tố tội "Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" do đâm chết anh Vàng Văn Th. (SN 1992; ngụ cùng bản) khi bị anh Th. dùng dao đe dọa cưỡng hiếp, nhiều bạn đọc cho rằng việc khởi tố chị Ngân là không xác đáng.Bản tin VOV viết: Bắt 2 đối tượng “ép” con nợ rơi xuống sông...Bị các đối tượng đòi nợ thuê bắt kịp, Tiến trèo lên lan can cầu tiếp tục bỏ chạy sau đó rơi xuống sông mất tích.Sáng hôm 29/12/2017, người dân đánh cá trên sông Đồng Nai đã phát hiện thi thể của anh Bùi Minh Tiến (40 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nổi lên....Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ đối với Đào Tuấn Huynh (36 tuổi) và Nguyễn Đức Toàn (31 tuổi, cùng quê TP. Hải Phòng) để điều tra vụ đòi nợ thuê khiến con nợ nhảy xuống sông xảy ra ngày 27/12 vừa qua.Báo Dân Việt kể: Tỉnh Long An vừa công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2017, trong đó gà và thanh long – những nông sản lần đầu tiên của Việt Nam xuất sang Úc và Nhật Bản, chiếm 2/10 sự kiện.Báo Bảo Vệ Pháp Luật ghi nhận: doanh nghiệp thê thảm vì bị kiểm tra quá nhiều lần.Ngày 07/12/2017, Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh (có trụ sở ở TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) có Công văn “cầu cứu” Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh với nội dung: trên nguyên tắc, trong một năm, một doanh nghiệp chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra không quá 1 lần.Thế nhưng, từ tháng 04/2017 – 12/2017 (8 tháng), Công ty CP XNK Nam Hà Tĩnh đã có đến 8 đoàn vào kiểm tra, thanh tra.Báo The Leader kể: ThaiBev vay 5 tỷ USD từ 7 ngân hàng để mua Sabeco của VN.ThaiBev vay 5 ngân hàng trong nước gồm Bangkok Bank, Bank of Ayudhya, Kasikornbank, Krung Thai Bank và The Siam Commercial Bank. Mỗi khoản vay trị giá 20 tỷ bath, tương đương 656 triệu USD.Bên cạnh đó, BeerCo, công ty bia tại HongKong do hãng bia Thái nắm giữ 100% đã vay 1,95 tỷ USD từ 2 ngân hàng nước ngoài là Mizuho Bank và Standard Chartered chi nhánh Singapore.Báo An Ninh Thủ Đô kể: xe taxi công nghệ như Uber vẫn bị nhiều điạ phương kỳ thị...Tại thị trường Việt Nam, các địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hoà..., tiếp tục khẳng định sẽ nói không với việc thí điểm xe công nghệ do... đặc thù tại địa phương.Sự "ngoảnh mặt" của các địa phương khiến cho giới chuyên môn lo ngại các nhà đầu tư sẽ nản chí. Và đặc biệt, phần thiệt thòi sẽ thuộc về người tiêu dùng không được tiếp cận với công nghệ mới, giá rẻ.Báo Tuổi Trẻ kể: Bốn lao động bị đường dây mua bán người lừa bán lên tàu cá tại Đà Nẵng đã phải lao động khổ sai mỗi ngày 20 giờ nhưng không được nhận lương.Ngày 28-12, thượng tá Trần Hữu Thanh - đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Trà (Đà Nẵng) - cho biết vừa chuyển vụ án mua bán người lao động cho Công an Q.Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền.Hai bị can trong vụ án là Nguyễn Ngọc Trung (29 tuổi, trú TP.SG) và Trần Văn Vũ (27 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang).Báo Thanh Niên kể: Cụ bà 80 tuổi 'rảnh nhất Sài Gòn' suốt 20 năm tìm ổ gà để vá đường.Hơn 20 năm nay, cứ mỗi khi thấy con hẻm nơi mình sinh sống xuất hiện ổ voi, ổ gà là bà Xin lại mua xi măng về lấp cho bằng phẳng, chỉ mong người dân đi lại được an toàn. ...20 năm “vá đường.”“Cả xóm ai cũng biết bà Xin, bà già lắm rồi, mắt kém, đi còn phải chống gậy nữa mà cứ thấy trong hẻm chỗ nào có ổ gà là bà mua xi măng về trám liền. Tui ở đây hơn chục năm, rất nhiều lần thấy bà đi làm đường kiểu vậy”, chị Mì (49 tuổi), một người dân sống trong hẻm 623 CMT8 (quận 10, TP.SG) cho biết.Báo Lao Động kể: mạng xã hội lan truyền giấy xuất viện của một bệnh nhân giới tính nam nhưng lại được chẩn đoán là sảy thai tự nhiên (không hoàn toàn, không có biến chứng). Giấy ra viện được bác sĩ điều trị và Phó Giám đốc BV đa khoa huyện Kim Sơn BS Trần Văn Phú ký, đóng dấu.Thông tin người đàn ông bị... sảy thai tự nhiên đang làm xôn xao dư luận. Giám đốc BVĐK Kim Sơn (Ninh Bình) - nơi cấp giấy ra viện sai sót cho bệnh nhân - đã lên tiếng.Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc BV ĐK Kim Sơn cho biết, sai sót trên là do sự nhầm lẫn của nhân viên đánh máy văn phòng.Infonet báo động: Quá tin lời đồn, nhiều người Việt đang dùng dược liệu nhái.Tại các bệnh viện như Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân bị ngộ độc, biến chứng do dùng bài thuốc từ dược liệu, các loại lá thuốc, thuốc nam, thậm chí cả thực phẩm chức năng để chữa ung thư, đặc biệt là dùng phải nguồn dược liệu không có nguồn gốc, hàng giả khiến bệnh nặng hơn.