Nga Tố Cáo Mỹ Can Thiệp Vào Bầu Cử Tại Nga Năm 2018

MOSCOW - Phát ngôn viên Maria Zakharova tại Bộ ngoại giao Nga cảnh cáo chính quyền Trump chớ can thiệp vào cuộc tuyển cử Tháng 3-2018 của Nga.Điện Kremlin tuần này tố cáo Washington trực tiếp quấy rối khi Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đả kích quyết định của ủy ban tuyển cử liên bang Nga phát lệnh cấm nhà đối lập Alexei Navalny tranh cử chống lại TT Putin.Viên chức Washington lên án Moscow đàn áp các tiếng nói đối lập, gồm những người bất đồng chính kiến, hội đoàn công dân, cũng không chừa ký giả, theo tường thuật của Business Insider.Thông điệp phóng lên mạng của Zakharova ghi: bình phẩm kể trên của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ là trực tiếp can thiệp tiến trình tuyển cử và việc nội bộ của Nga.Ngoài ra, bài của ngoại trưởng Tilerson đăng báo New York Times mô tả quan hệ giữa Washington và Moscow vào lúc này là rất xấu – bài nhận định về hoạt động 1 năm qua của Bộ ngoại giao ghi rõ: không ảo tưởng về chế độ Putin, và nhắc lại Nga từng xâm lăng Georgia 1 thập niên trước cũng như tại Ukraine năm 2014, và quấy rối chu kỳ tuyển cử 2016 tại Hoa Kỳ.