Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt 120 Người Bị Tình Nghi Liên Lạc Với ISIS

ANKARA - 1 năm sau vụ nổ súng của 1 sát thủ đơn độc gây thiệt mạng 39 người tại 1 phòng trà giữa thành phố Istanbul, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch củng cố an ninh trước đêm giao thừa dương lịch, bắt 120 người tình nghi có liên lạc với ISIS.Viên chức tiết lộ: quân số cảnh sát gìn giữ an ninh tại Istanbul tăng hơn gấp đôi – mọi tập họp đón giao thừa tại các quận chính thuộc phạm vi Istanbul bị cấm vì nhu cầu an ninh chung.Nhà báo nhắc lại: vụ nổ súng tại phòng trà Reina tối 31-12-2016 sát hại 39 người gồm nhiều quốc tịch, có cả người Arap, Ấn Độ và Canada.Tỉnh trưởng của Istanbul loan báo hôm Thứ Năm: 37,000 cảnh sát và 4000 quân cảnh đuợc huy động bảo vệ an ninh nông thôn của tỉnh, là hầu như toàn lực.120 người bị bắt (gồm 1 số ngoại kiều) trong chiến dịch an ninh tại 12 tỉnh.Các nghi can trong vụ Reina bắt đầu ra toà trong tháng này.ISIS nhận trách nhiệm trong vụ tàn sát ngày cuối năm 2016 tại Istanbul.