Luật Mới Cali 2018: Miễn Phí Cao Đẳng, Trung Học Bỏ Thi Ra Trường, Lệ Phí Đăng Bộ Xe Tăng, Lương Tối Thiểu Tăng, Cấm Súng Ở Trường

SACRAMENTO, Calif. -- Có nhiều luật mới sẽ hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018 tại California.Dưới đây là một số luật mới sẽ ảnh hưởng tới đời sống cư dân VN.-- LỆ PHÍ. Tăng lệ phí đăng bộ xe hơi. Theo luật SB 1, người lái xe ở California sẽ trả thêm từ 25$ tới 175$ để đăng bộ xe hơi ở DMV.Lệ phí tăng sẽ hiệu lực từ 1/1/2018.Xe trị giá từ $0 tới $4,999: tăng lệ phí $25.Xe trị giá từ $5,000 tới $24,999: tăng lệ phí $50.Xe trị giá từ $25,000 tới $34,999: tăng lệ phí $100.Xe trị giá từ $35,000 tới $59,999: tăng lệ phí $150.Xe trị giá từ $60,000 tới higher: tăng lệ phí $175.-- CẦN SA. Kể từ 1/1/2018, cấm hút cần sa hay nhai cần sa trong khi lái xe hay đang ngồi trên xe do người khác chở đi. Tội này tương đương DUI, tức say rượu lái xe.-- LƯƠNG. Tăng lương tôi thiểu. Sẽ tăng tới 11 đôla/giờ kể từ 1/1/2018 đôi với hơn 2 triệu công nhân tại California.Và sẽ tăng tới 12 đôla/giờ trong năm 2019.Và tăng mỗi năm 1 đôla/năm, để tới 15 đôla/giờ vào năm 2022.Thống Đốc Jerry Brown có quyền ngăn tăng lương, nếu thấy trở ngại kinh tế.-- DI DÂN. Tiểu bang California theo luật SB 45 sẽ hạn chế cảnh sát tiểu bang và địa phương tại California không cho hợp tác với Sở Thực Hành Luật Di Trú Liên Bang (ICE). Kể từ 1/1/2018, cảnh sát California không có quyền hỏi bất kỳ ai về tình hình di trú, không giữ họ để giao ICE, chỉ trừ phi người đó phạm một tội hinh sự.Luật AB 291 cũng cấm chủ nha, chủ phố báo cáo về người thuê nhà là di dân bất hợp pháp.-- TÍNH PHÁI. Luật SB 179 sẽ không buộc lựa chọn ghi là nam hay nữ trên bằng lái xe. Người chuyển giới có quyền ghi là “nonbinary” nếu không muốn tự nhận là nam hay nữ. Lựa chọn mới sẽ khởi sự từ 2019.-- SÚNG. Cấm súng ở khuôn viên trường học.-- XE BUÝT. Kể từ ngày 1 tháng 7/2018, bất kỳ ai trên xe buýt đều phải buộc dây seat belt, nếu xe buýt có trang bị dây buộc. Luật SB 20 cũng cấm người lớn đưa tre 3em từ 8 tới 16 tuổi lên xe buýt, trừ phi các em đươc buộc dây seat belt thích nghi hay trang bị 1 hệ thống an toàn tiêu chuẩn.-- THI RA TRƯỜNG. Kỳ thi ra trường trung học trước giờ vẫn rất là dài. Luật AB 830 vĩnh viễn xóa sổ kỳ thi ra trường trung học.-- THÚ CƯNG. Luật AB 485 cấm các tiệm gia súc không được bán chó, mèo, thỏ... trừ phi đây là các thú vật được cứu vớt. Luật này nhằm ngăn cản các tiệm không cho bán thú nuôi từ trại nuôi thú, và ngăn không cho hoạt động cấy giông thú cưng tập thể.-- ĐẠI HỌC MIỄN PHÍ. Trong nỗ lực do Đảng Dân Chủ vận động toàn quốc để miễn phí đại học, luật AB 19 là bước đầu, sẽ miễn lệ phí một năm cho các sinh viên lần đầu ghi danh toàn thời gian tại các cao đẳng cộng đồng ở California.-- BẦU PHIẾU. Nhằm thúc đẩy đông ngươì đi bầu, luật SB 450 thay các phòng phiếu trong khu phố bằng hình thức bầu phiếu chủ yếu qua bưu điện. Tât cả cử tri đều nhận phiếu qua bưu điện, và họ có thể bỏ phiếu bầu này vào một nơi định sẵn trong vòng 4 tuần lễ trước Ngày Bâu Cử.-- LÀM MỜ KÍNH XE. Luật AB 1303 cho người lái xe có bệnh (với chứng nhận từ bác sĩ da) để dán tấm màu làm mờ kính xe để không bị nắng mặt trời hại da.-- BĂNG QUA ĐƯỜNG. Người đi bộ băng qua đường trong khi đèn đỏ có hình bàn tay chớp chớp sẽ không còn bị phạt nữa. Theo luật AB 390, nếu đèn đỏ hình bàn tay xuất hiện và đếm xuống mà người đi bộ đã khởi động băng qua, sẽ được cho băng qua tiếp.