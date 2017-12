Florida: 2 Cậu Mỹ, 1 Cậu VN Trộm Xe Của Ngôi Sao, Bị Bắt

NAPLES, Fla. - Ty Cảnh Sát Naples đã cáo buộc 3 vị thành niên về tội hình sự liên hệ tới vụ trộm xe truck của ngôi sao nữ cầu thủ bóng đá Hoa Kỳ Abby Wambach.Cậu John Nguyen, 15 tuổi, Alexander Fontes, 14 tuổi, và Jake Delaney, 15 tuổi bị cáo buộc trộm chiếc xe truck của Wambach và âm mưu độ nhập chiếc xe Range Rover của chồng nữ cầu thủ.Theo cảnh sát, một băng hình cho thấy 2 nghi can tới gần xe F-150 của Wambach khoảng sau 1:30 giờ sáng hôm 6 tháng 12/2017.Một nghi can vào xe truck, trộm một túi bóp đầm, trong khi người kia tìm cách vào xe Range Rover.Hai người rời bỏ, nhưng trở laị khoảng 1 giờ sau, sau khi thấy có chìa khóa trong bóp đầm.Lúc 4:24 giờ sáng, băng hình cho thấy các nghi can trở lại xe truck nơi lối vào nhà, và rời nơi này trong chiếc xe khác do nghi can thứ 3 tới.Hơn 5,000 đôla hàng hóa bị trộm từ xe truck này. Cảnh sát dò ra nhờ định vị các điện thoại.Hôm 15/12/2017, cảnh sát phỏng vấn và bắt Nguyen, Fontes, và Delaney vì liên hệ vụ trộm.