Las Vegas: Vệ Binh, Cảnh Sát Sẽ Siết An Ninh Đêm Giao Thừa

LAS VEGAS - Nhà chức trách Las Vegas thuê thiện xạ bắn sẻ tăng cường lực lượng an ninh bảo vệ các sinh hoạt đón giao thừa.Thành phố đuợc viên chức liên bang phối hợp trong việc bảo đảm an ninh tại khu vực Las Vegas Trip nổi tiếng thu hút du khách bốn phương.Hôm đầu Tháng 10, nhạc hội tại đây bị tấn công từ khách sạn cao ốc, 68 người chết và hàng trăm người bị thương.Đêm giao thừa sắp tới cũng chứng kiến nhạc hội của các nghệ sĩ nổi tiếng như Britney Spears, Bruno Mars, các ban nhạc Maroon 5 và Foo Fighters.Cảnh sát trưởng quận Clark cho biết thêm: vệ binh quốc gia Nevada đưa 300 quân nhân tới Las Vegas và phi trường.Quân số cảnh sát bảo vệ an ninh 3 ngày truớc và sau đêm giao thừa là trên 1500.