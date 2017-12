Đại Hội Liên Tôn Giáo, Đại Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình Cho VN

Trong Đại Lễ.Santa Ana (VB)- - Đại Hội Liên Tôn Giáo và Đại Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình cho Việt Nam đã được tổ chức trong 3 ngày 23-24-25 tháng 12 năm 2017 tại Tổ Đình Minh Đăng Quang số 3010 W. Harvard St, Santa Ana CA 92704.Tham dự Đại hội có một số qúy vị đại diện các tôn giáo, một số nhân sĩ trong cộng đồng.Trong hai ngày 23 và 24, đại hội đã bàn thảo các đề tài tham luận, đường hướng hoạt động của một số qúy vị đại diện các tôn giáo tham dự.Sang ngày 25 tháng 12 năm 2017 Đại lễ Cầu Nguyện Hòa Bình cho Việt Nam và Thế Giới do Hòa Thượng Thích Minh Tuyên Phó Pháp Chủ kiêm Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới làm Trưởng Ban, Tiến sĩ Lê Phước Sang Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sư Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Phó Ban, Mục Sư Nguyễn Quang Minh…Trước khi vào lễ, một phái đoàn do HT. Thích Minh Tuyên hướng dẫn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Tượng Đài Thuyền Nhân, thăm đền thờ Quốc Tổ, Tượng Đức Thánh Trần, Tượng Đài Quang Trung, Viện Việt Học và một vài cơ sở tôn giáo rồi trở về tiếp tục chương trình lễ cầu nguyện và bế mạc đại hội.Đại hội chính thức công bố thành lập Liên Hiệp Hội Đồng Tôn Giáo Việt Nam vào lúc 2 giờ 30 ngày 25 Tháng 12 Năm 2017 lễ chính thức ra mắt Liên Hiệp Hội Đồng Tôn Giáo Việt Nam gồm các vị chức sắc tiêu biểu thuộc các tôn giáo như Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Công Giáo, Cao Đài, Tin Lành, và Giáo Phái Anh Quốc. Ngoài một số đông các nhân sĩ, tín hữu thuộc các tôn giáo còn có các vị trí thức trong cộng đồng được mời đến như Tiến Sĩ Bùi Hồng Lĩnh, Giáo Sư Trần Văn Chi, cựu Đốc Sự Nguyễn Tấn Lạc… một số đại diện các hội đoàn, đảng phái chính trị.Sau đó, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên đại diện cho Liên Hiệp Hội Đồng Tôn Giáo Việt Nam đã lên tuyên đọc Bản Tuyên Bố chung nội dung như sau:LIÊN HIỆP HỘI ĐỒNG TÔN GIÁO VIỆT NAM BẢN TUYÊN BỐ CHUNGNhận định rằng: từ tạo thiên lập địa đến nay muôn sự muôn vật trong vũ hoàn hiện hữu, tồn tại và biến dịch đều được tác động và vận hành theo Đại Huyền Cơ của tạo hóa. Trong vũ trụ càn khôn về mặt hiện tượng thì có vô số vô lượng vô biên sự khác sai phồn tạp. Nhưng về mặt bản thể thì chỉ có một cội nguồn duy nhất. Các Đấng giáo chủ tùy theo tâm linh tiến hóa, hoàn cảnh của địa dư, tổ chức xã hội, các cơ cấu kinh tế, văn hóa, chính trị của nhơn sanh mà khai truyền đạo pháp để giáo hóa con người tiến đến chỗ chơn đồng toàn bích: toàn chơn-toàn thiện-toàn mỹ.Nhận định rằng: Tôn giáo thì có nhiều nhưng Chân lý chỉ có một, giáo pháp thì có nhiều nhưng Chánh lý chỉ có một. Bởi thế trong Cơ Khai Hóa thì “Nhất” mà hình thành ra vô lượng, trong Cơ Quy Nguyên thì vô lượng mà hiệp đồng về Nhất. Khai thị Đại Huyền Cơ của vũ trụ trong pháp giới trùng trùng duyên khởi này, Đức Thượng Đế, Đức Chí Tôn, Đức Như Lai Phật Tổ chỉ rõ rằng “nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất,” một là tất cả, tất cả là một.Nhận định rằng: muôn sự muôn vật trong càn khôn vũ trụ dù cực nhỏ như một nguyên tử hay to lớn như đại thiên hà cũng đều đang sinh thành, tồn tại và chuyển dịch theo Đại Huyền Cơ. Nếu chúng hành hoạt hợp với thiên lý, thiên mệnh, thiên luật, thiên cơ thì sinh thành, phát triển, ổn định, bình an và hạnh phúc thì tức là “viên thành Phật Đạo,” là “làm cho ý Cha được nên,” là hoàn thành sứ mạng trong “Cơ Phổ Độ.” Nếu trái lại, chúng không hành hoạt hợp với thiên lý, thiên luật, thì sẽ tạo ra xung khắc, va chạm, bùng nổ, bất hòa, nhỏ thì rối loạn, lớn thì chiến tranh, nhỏ thì chiến tranh khu vực, lớn thì chiến tranh toàn cầu; trần thế phải chịu đau thương tang tóc.Nhận định rằng: Lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam chứng minh, thời đại nào mà tôn giáo hòa hợp thì kiến tạo được nền tảng đạo đức phổ quát cho con người, nêu cao được lý tưởng toàn bích, làm chỗ quy chiếu cho các hệ thống văn minh, văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị của các quốc gia và thế giới, thì trên trời, danh của Đấng Tối Cao sẽ sáng ngời, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ và dưới trần thế thì muôn người, muôn vật được hạnh phúc bình an, tự do, tự tại.Nhận định rằng: Thời đại nào mà Tôn giáo không hòa hợp thì nền tảng đạo đức phổ quát con người bị ruổng nát, lý tưởng toàn bích bị tắt ngúm, các chính phủ, các tổ chức xã hội, các định chế quốc gia, quốc tế không có chỗ quy chiếu, nương tựa, thì càn khôn đảo lộn, trời đất tối tăm, vạn vật hỗn mang: Trời mà không sáng, người sẽ không sống, thế gian biến thành hỏa ngục, nơi đó sẽ có tiếng kêu khóc và nghiến răng.Nhận định rằng: Trong Đại Huyền Cơ của vũ trụ, các Đấng Cứu Thế đang ban đại hồng ân cứu độ: vừa khai Cơ Phổ Độ mà đồng thời cũng chuyển Cơ Hủy Diệt, nhơn sanh nếu thuận thì tồn tại mà nghịch thì hư mất.Nhận định rằng: Chủ thuyết Cộng sản là tà thuyết, chế độ Cộng sản là tà quyền, những người giác ngộ, tiến bộ là lương tâm và lương tri của thế giới chưa bao giờ chấp nhận tà thuyết đó. Những người hoang tưởng, ảo tưởng cách mạng lỡ một phen lầm lạc chấp nhận tà thuyết đó thì nay hầu hết đã từ bỏ nó.Nhận định rằng: Nay cơ trời đã mở, tâm người đã sáng, lòng của quốc dân Việt Nam tại quốc nội cũng như trên thế giới đã quyết hiệp nhất cùng nhau theo Cơ Cứu Thế, sẽ chuyển vận lịch sử để bảo quốc an dân.Từ các nhận định trên hôm nay ngày 25 tháng 12 năm 2017, ứng theo huyền cơ cứu thế, tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, miền Nam tiểu bang California, Mỹ Quốc, chúng tôi các hàng giáo phẩm, lãnh đạo, đại diện, chức sắc, chức việc, giáo sĩ, giáo dân, tín đồ giáo hữu từ các tôn giáo: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo, đồng thuận theo thiên ý, thiên cơ mà hình thành một hội đồng với danh xưng là Liên Hiệp Hội Đồng Tôn Giáo Việt Nam.Liên Hiệp Hội Đồng Tôn Giáo Việt Nam: là một định chế tôn giáo, tâm linh, hình thành theo thiên ý, hoạt động bất vụ lợi, mục đích là chơn truyền chánh đạo, phổ độ quần sanh, thiết lập nền tảng cho sự liên kết và hợp tác giữa các tôn giáo, truyền đạt thông điệp cứu thế của các Đấng tối cao. Chia sẻ công đức, phúc huệ và các nguồn ân thiêng liêng, bảo tồn và phát huy những chuẩn mực đạo đức phổ quát, thúc đẩy tiến trình giác ngộ, giải phóng tâm linh của nhơn sinh, đồng thời là cơ quan lãnh đạo tinh thần của Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân, thúc đẩy tiến trình giác ngộ, giải phóng dân tộc, cứu nguy tổ quốc.California, ngày 25 tháng 12 năm 2017Liên Hiệp Hội Đồng Tôn Giáo Việt Nam.Đại hội đã kết thúc với một chương trình văn nghệ về quê hương do ban Hợp Ca Tổ Đình Minh Đăng Quang và một số nghệ sĩ thân hữu trình diễn. Kết thúc chương trình văn nghệ với các bản nhạc: “Việt Nam Minh Châu Trời Đông,” và “Việt Nam Việt Nam”.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 759-0752, (832) 397-9813.