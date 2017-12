Tính Sai, Hủy Sách, Vũ Nhôm, Thương Hiệu, Qùa Tết

Xuân NiệmHóa ra làm kế toán sai là để trốn thuế... Hóa ra kế toán sai để có cớ tăng giá điện... Hóa ra kế toán sai để móc túi toàn dân. Hóa ra kế toán sai là cướp ngày, cướp ngay giữa chợ...Báo Tuổi Trẻ nêu câu hỏi: EVN hạch toán sai tạo áp lực giả đòi tăng giá điện? Việc cố tình hạch toán sai, theo các chuyên gia, không chỉ để né thuế mà phải chăng còn là cách EVN tạo áp lực để tăng giá điện lên 6,08%?...Theo các chuyên gia, nếu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hạch toán đúng quy định các khoản chi phí trên thì chắc chắn lợi nhuận của tập đoàn này sẽ tăng. Khi đó ngành điện sẽ không còn điệp khúc lỗ để "đòi" tăng giá điện, hoặc nếu tăng thì cũng thấp hơn mức 6,08% vừa được thông qua.PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), cho rằng với kết luận thanh tra trên thì không chỉ EVN mà cơ quan kiểm toán cũng đã thực hiện sai quy định.Cũng nên thấy rằng các bãi mìn giăng đầy những trang sách. Bản tin RFA kể: Việt Nam vừa ra quyết định thu hồi và tiêu hủy một cuốn sách bị cho có nhiều chi tiết sai lệch về chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Tập 3 bộ sách tựa đề ‘Bước Thịnh Suy của các triều đại phong kiến Trung Quốc- Nhà Minh, Nhà Thanh’ bị thu hồi và tiêu hủy theo quyết định ký ngày 26 tháng 12 của Cục Xuất Bản-In-Phát Hành Việt Nam. Sách do Cát Kiếm Hùng chủ biên, Nhà Xuất Bản Văn Hóa- Thông Tin và Công ty Văn Hóa Minh Trí- Nhà Sách Văn Lang đồng ấn hành.Một chi tiết sai trong sách là khi nói đến cương vực lãnh thổ của nhà Thanh dưới triều Khang Hy và Càn Long lại nói đến quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa.Báo Dân Trí ghi lời Chủ tịch Đà Nẵng băn khoăn về tội danh khởi tố với Vũ “nhôm”... Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đặt vấn đề, các hoạt động của Vũ "nhôm" sai trái trong lĩnh vực bất động sản nhưng cơ quan chức năng chỉ khởi tố tội “làm lộ bí mật nhà nước”?Báo Lao Động nêu câu hỏi: Thương hiệu Việt thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài: Có phải chỉ “nuôi rồi... bán”?Cũng không cần bàn thêm... vì có vẻ như bán thương hiệu Việt là một âm mưu lớn vô cùng tận.Bản tin TTXVN kể: Ngày 28/12, tại trụ sở văn hóa xã Hữu Định, huyện Châu Thành (Bến Tre), Tòa án nhân dân huyện Châu Thành (Long An) tổ chức xin lỗi công khai thuyền trưởng Đặng Ngọc Thanh bị án oan sai.Tại buổi xin lỗi, ông Diệp Sông Tiền - Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Châu Thành nhận thiếu sót với anh Đặng Ngọc Thanh và gia đình. Theo ông Tiền, thời điểm xét xử vụ án, do trình độ của một số cán bộ điều tra, cán bộ Tòa án, Viện kiểm sát còn hạn chế nên đã để xảy ra oan sai.Bản tin Sao Star kể: Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với N.V.Tr (19 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) với số tiền 15 triệu đồng về hành vi livestream phim Cô Ba Sài Gòn trên Facebook. Mức phạt này được căn cứ dựa trên Điều 17, Nghị định 131 năm 2013 của Chính phủ. Như vậy, mức phạt 15 triệu đồng đối với N.V.Tr. là mức thấp nhất.Bản tin Zing kể: Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, cho biết đã mở 3 đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về tham nhũng, tặng, nhận quà trái quy định trong dịp Tết.Bản tin VnExpress kể: Quang áp sát, đạp cô gái ngã khỏi xe, tạo điều kiện để Đặng cướp chiếc SH tại đường Tam Trinh, Hà Nội.Ngày 26/12, Công an Hà Nội đã khởi tố bốn thanh niên gây ra ba vụ cướp xe máy tại khu vực quận Hai Bà Trưng... Nhóm nghi can cướp tài sản gồm: Nguyễn Hải Đăng (18 tuổi), Nguyễn Tùng Long (19 tuổi), Lê Anh Quang (18 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (19 tuổi).Báo Thanh Niên kê: Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy năng suất lao động của Việt Nam hiện vẫn rất thấp so với các nước trong khu vực.Báo cáo nhận định: NSLĐ của Việt Nam thời gian qua tuy có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng NSLĐ cao trong khu vực ASEAN nhưng hiện nay vẫn rất thấp so với nhiều nước trong khu vực. Tính theo sức mua tương đương năm 2011, NSLĐ của Việt Nam năm 2016 đạt 9.894 USD, chỉ bằng 7% của Singapore; bằng 17,6% của Malaysia; bằng 36,5% của Thái Lan; bằng 42,3% của Indonesia; bằng 56,7% của Philippines và bằng 87,4% NSLĐ của Lào.Báo Pháp Luật kể: Tối 27-12, ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP Hà Nội, cho biết Trường THPT Bất Bạt (Ba Vì, Hà Nội) đã có báo cáo với Sở về đoạn clip có màn nhảy sexy tại trường học gây xôn xao dư luận những ngày qua. Hiện Sở GD&ĐT TP Hà Nội đang làm báo cáo lên UBND TP Hà Nội và Bộ GD&ĐT về sự việc trên.Cũng theo ông Tuấn, phía trường báo cáo những người biểu diễn trong clip không phải học sinh của trường.Báo Người Lao Động ghi nhận: Theo đánh giá của các công ty lữ hành quốc tế, nhờ chính sách miễn visa, lượng khách du lịch châu Âu tới Việt Nam tăng trưởng khá nhanh, trung bình 20%-30%, nhất là các thị trường Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Giám đốc một công ty du lịch nhìn nhận từ khi miễn visa, lượng khách từ các thị trường này đến Việt Nam đều tăng như Ý, Tây Ban Nha tăng 28%, Anh tăng 30%... Đặc biệt, nhiều khách quyết định đến Việt Nam vào phút chót, sau khi đã đến các nước xung quanh như Thái Lan, Campuchia. Theo giám đốc này, đây là dòng khách chi tiêu cao nên nhiều DN sẽ tiếp tục đẩy mạnh khai thác.SGGP kể: Khoảng 4 giờ ngày 28-12, dân tổ 5 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang phát hiện ngọn lửa bốc lên tại khu vực xưởng sản xuất, kho chứa hàng của Công ty Cổ phần Xây dựng Tổng hợp Tuyên Quang.Báo Tiền Phong viết: HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua tờ trình của UBND thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tinh giản hơn 7.400 công chức, viên chức. Đây được coi là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.VOV kể: Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra, thanh tra phát hiện 9/10 cơ sở, doanh nghiệp xả nước thải ra sông Tiền.Theo thống kê của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có khoảng 90 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp quy mô lớn, có hệ thống xả nước thải ra sông Tiền.