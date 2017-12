Lò Nguyên Tử Biển Đông

Trần KhảiĐộc chiêu Trung Quốc: sẽ làm nhà máy nguyên tử nổi trên Biển Đông...Bản tin Sputnik News hôm 27/12/2017 ghi nhận rằng chiến dịch xây đảo nhân tạo của Trung Quốc đã tới một bước chuyển biến mới: một nhà máy nguyên tử nổi giữa Biển Đông.Có nghĩa là, bất kỳ một cuộc chiến nào cũng có thể làm bùng nổ lò nguyên tử này, và như thế là phóng xạ sẽ bay khắp trời.Bạn hãy nhớ tới các tai nạn nguyên tử ở Chernobyl, Nga, hồi năm 1986...Hãy nhớ tới tai nạn nguyên tử ở Fukushima, Nhật Bản năm 2012 từ trận sóng thần...Nhiều năm sau, các khu vực đó vẫn là vùng đất tử thần.Trên nguyên tắc, nhà máy điện nguyên tử TQ sẽ cung cấp điện cho người dân tại Sansha, theo tờ Nhân Dân Nhật Báo của TQ.Nhưng quận Sansha là gì?Bản tin Sputnik News nói rằng: “Sansha quản trị lãnh thổ khắp quần Đảo Trường sa, Hoàng Sa, bãi cạn Scarborough, đảo Woody Island (territories throughout the Spratly Islands, the Paracel Islands, and the Scarborough Shoal and sits on Woody Island in the Paracel chain) những lãnh thổ đang tranh chủ quyền với Việt Nam và Đaì Loan.Có nghĩa là, TQ sẽ ăn đời ở kiếp trên vùng Biển Đông, không có thương lượng gì nữa với ai...Tuy nhiên, vấn đề còn hung hiểm thêm: vũ khí TQ trên các đảo nhân tạo đe dọa tới hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ, theo lời Jay Batongbacal, trong ban biên tập của Asia Maritime Initiative và là Giáo sư đaị học University of the Philippines College of Law.Khi đã hăm dọa được Mỹ, thì TQ sá gì tới Việt Nam và Philippines?Trong khi đó, bản tin RFI nêu câu hỏi: Tạm lắng năm 2017, liệu Biển Đông sẽ lại dậy sóng trong năm tới?Tình hình Biển Đông, khu vực từng được cho là điểm nóng trên thế giới, quả là tương đối yên tĩnh trong năm 2017 sắp kết thúc, với một loạt những tín hiệu hòa hoãn được các bên tranh chấp, đặc biệt là Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đưa ra.Tuy nhiên, nhiều thông tin liên quan đến các hành vi vẫn quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông được tiết lộ trong những ngày cuối năm này, cho thấy là tình hình trong năm tới có thể khác đi nếu Bắc Kinh đẩy mạnh các hoạt động bành trướng, đe dọa quyền tự do hàng hải.Nhìn chung, giới quan sát đều thấy rằng thỏa thuận giữa ASEAN và Trung Quốc nhân Hội Nghị ASEAN lần thứ 31 về việc khởi động đàm phán bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông (COC) là một bước đi đúng hướng. Điều đó đã góp phần làm giảm bớt căng thẳng, cũng như các cuộc thương thuyết ASEAN-Trung Quốc về các biện pháp hợp tác hàng hải và xây dựng lòng tin trong khu vực, mà rõ nhất là việc hai bên chính thức áp dụng ở Biển Đông các quy tắc ứng xử tránh va chạm trên biển (CUES).RFI cũng ghi nhận răg trên bình diện song phương, sự hòa hoãn thấy rõ của Philippines đối với Trung Quốc, quyết định của Hà Nội và Bắc Kinh đẩy mạnh việc xử lý một cách hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, được đưa ra nhân chuyến công du Việt Nam của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng giúp cho tình hình Biển Đông yên tĩnh hơn.Thế nhưng, trong toàn cảnh bình lặng đó, mới đây, cơ quan Sáng Kiến ​​Minh Bạch Hàng Hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) tại Washington đã công bố một loạt ảnh vệ tinh cho thấy là Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động xây dựng trên các tiền đồn mà họ đã bồi đắp trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.Theo AMTI, dù Bắc Kinh không bồi đắp thêm một thực thể nào từ giữa năm 2017, nhưng họ vẫn xây dựng cơ sở hạ tầng có thể được sử dụng vào mục đích quân sự. Theo các chuyên gia quân sự, việc đó nằm trong chiến lược dùng căn cứ không quân và hải quân trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa để kiểm soát toàn bộ vùng biển, làm bàn đạp cho Hải Quân và Không Quân Trung Quốc đi xa hơn, và bảo đảm an toàn cho hơn 60% lượng hàng hóa Trung Quốc đi qua Biển Đông.Trong khi đó, một bản tin VOA ghi nhận: Trung Quốc bảo Đài Loan hãy quen dần với các cuộc diễn tập quân sự...Trung Quốc hôm thứ Tư nói Đài Loan sẽ quen dần với những cuộc diễn tập của không quân Trung Quốc bao quanh hòn đảo này, trong khi thủ tướng Đài Loan nói hòn đảo tự trị này mong muốn quan hệ hòa bình với nước láng giềng khổng lồ của mình.Bắc Kinh gần đây ngày càng tỏ thái độ thù địch với Đài Bắc liên quan tới vấn đề độc lập. Trung Quốc xem Đài Loan là lãnh thổ thiêng liêng của mình và chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để quy phục hòn đảo mà Trung Quốc xem là một tỉnh li khai về dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin rộng rãi về các cuộc tập trận "bao vây đảo" gần Đài Loan trong tháng này, đăng những hình ảnh cho thấy máy bay chiến đấu của Trung Quốc với đỉnh Ngọc Sơn, đỉnh cao nhất của Đài Loan, có thể nhìn thấy ở đằng sau.Do vậy, Đaì Loan phải tự chuẩn bị... Bản tin từ thông tấn RTI của Đài Loan cho biết rằng chính phủ Trung Hoa Dân Quốc (tức Đaì Loan) đang bơm tiền để tăng vũ trang bảo vệ không phận.Kế hoạch “Feng Zhan” là kế hoạch cải tiến máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Trung Hoa Dân Quốc sẽ tiêu tốn khoản kinh phí 110 tỷ Đài tệ, để cải tiến 144 chiếc máy bay chiến đấu model F-16 A/B thành model F-16V. Theo quân đội Trung Hoa Dân Quốc cho biết vào ngày 27-12, 4 chiếc máy bay F-16V cải tiến đầu tiên đã có mặt tại công ty sản xuất thiết bị quốc phòng AIDC của Đài Loan, hiện đang do nhân viên của Công ty Lockheed Martin của Mỹ tiến hành công tác kiểm tra trên mặt đất, dự kiến đầu năm tới có thể tiến hành chuyến bay đầu tiên, sau khi hoàn tất việc bay thử nghiệm sẽ bàn giao lại cho lực lượng không quân Trung Hoa Dân Quốc.Theo kế hoạch của không quân, vào cuối năm nay sẽ hoàn thành nâng cấp tính năng kết cấu của 4 chiếc máy bay chiến đấu thuộc loạt nâng cấp cải tiến đầu tiên, dự kiến đến năm 2023 sẽ hoàn thành nâng cấp toàn bộ số lượng máy bay chiến đấu, tới khi đó Đài Loan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới mà toàn bộ máy bay chiến đấu của lực lượng không quân sử dụng đều là F-16V.RTI nói rằng mục cải tiến lớn nhất của kế hoạch Feng Zhan đó là chuyển sang lắp đặt Rada AESA model AN/APG-8, có thể đồng thời tiến hành tìm kiếm, theo dõi và nhắm trúng mục tiêu, ngoài ra cũng lắp mới máy vi tính thực hiện nhiệm vụ, thiết bị máy móc đo lường trong buồng lái, hệ thống nhắm đích, súng máy…v..v…, có thể kết hợp với tên lửa thế hệ mới nhất Sidewinder AIM-9X, để tăng cường gấp bội sức chiến đấu cho máy bay chiến đấu F-16.Hiển nhiên là hung hiểm khắp trời vậy...