6 Người Bắc Hàn Đào Tị Nhiễm Phóng Xạ

SEOUL - 5, 6 người Bắc Hàn đào tị sinh sống gần địa điểm nổ nguyên tử có dấu hiệu nhiễm phóng xạ, theo loan báo của chính quyền Nam Hàn – trước đó, giới chuyên môn đã báo động về cường độ phóng xạ cao tại vùng có hầm thí nghiệm ở suờn núi bị sập mới đây.Các nhà nghiên cứu chưa thể xác nhận khả năng nhiễm xạ của 4 người sinh sống gần căn cứ nguyên tử Punggye-ri, theo tin của thông tấn Yonhap, dẫn nguồn từ Bộ thống nhất.Từ Tháng 10, khoảng 30 cư dân quận Kilju trong số 114 người đào tị trước vụ nổ nguyên tử thứ 4 (đầu năm 2016) đã đuợc khám sức khoẻ tổng quát. 4 người có tín hiệu bất thường với nhiễm sắc thể có thể gây ra bởi phóng xạ nguyên tử. Bất thường của 1 người có liên quan với tuổi già và thuốc lá – 2 người khác không có gì lạ.Viên chức nói: khả năng tiếp xúc phóng xạ có thể hoài nghi nhưng chưa đuợc kiểm chứng.Nhà cầm quyền Seoul định sẽ khảo nghiệm thêm.1 ngày trước, Bộ quốc phòng Nam Hàn báo tin: 1 người lính Bắc Hàn vượt tuyến có dấu hiệu nhiễm bào tử anthrax, là tác nhân gây bệnh than trong chương trình vũ khí vi trùng của Pyongyang.Vụ nổ nguyên tử ngày 3-9 gây ra địa chấn mạnh bằng 6.3 độ Richter trong vùng và dư chấn trong mấy tháng sau.Trong khi đó bản tin KBS ghi rằng Bộ Thống nhất Nam Hàn hôm thứ Tư 27/12/2017 đã công bố kết quả xét nghiệm phơi nhiễm phóng xạ đối với 30 người tị nạn Bắc Hàn đến từ huyện Gilju, tỉnh Bắc Hamgyong, nơi có bãi thử nghiệm hạt nhân của miền Bắc.Theo đó, qua các xét nghiệm tổng thể và xét nghiệm nước tiểu, không có người nào bị nhiễm phóng xạ. Tuy nhiên, bộ này cũng giải thích thêm rằng chất phóng xạ có thể biến đổi thành chất khác sau mỗi chu kỳ bán rã nên xét nghiệm ít nhiều bị hạn chế về độ chính xác kể cả trong trường hợp những người tị nạn này đã bị phơi nhiễm và có tồn tại chất phóng xạ trong cơ thể.Trước đó, Nam Hàn đã tiến hành xét nghiệm phân tích nhiễm sắc thể để xem nhiễm sắc thể có bị thay đổi do nhiễm tia phóng xạ hay không thì phát hiện có bốn người bị nghi có lượng hấp thụ ước tính cao hơn lượng giới hạn tối thiểu (0,25 Grey). Trong bốn trường hợp này có hai trường hợp cho kết quả đúng.Một người trong đó có khả năng từng bị phơi nhiễm trong môi trường có thể gây ra thay đổi bất thường về nhiễm sắc thể nhưng do những biến số trong xét nghiệm nên không thể kết luận đây là ảnh hưởng do phơi nhiễm liên quan đến bãi thử hạt nhân của Bắc Hàn.