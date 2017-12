Lễ Tưởng Niệm và Tiễn Biệt Cố Đại Tá Lê Khắc Lý

Trong lễ tiễn biệt.Westminster (VB)- - Tại Peek Family Funeral Home Phòng số 1, 7801 Bolsa Ave., Thành phố Westminster, Nam California một buổi lễ truy điệu, phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và phân ưu đã được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều Thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2017.Buổi lễ diễn ra với sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Viên Lý, HT. Thích Viên Huy cùng các chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Chùa Điều Ngự, cùng hàng trăm các vị cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, qúy vị nhân sĩ, thân hữu, một số các cơ quan truyền thông và đồng hương đã đến tham dự lễ truy điệu Cố Đại Tá Lê Khắc Lý, Pháp Danh Như Tâm đã mệnh chung vào lúc 5:30 sáng ngày 12 tháng 12 năm 2017 tại Santa Ana, Mỹ Quốc.Mở đầu buổi lễ Ông Võ Văn Thiệu, em Cô Cậu với Cố Đại Tá Lê Khắc Lý thay mặt tang gia lên ngỏ lời chào đón và cảm ơn tất cả, sau đó ông cho biết: Lúc sinh thời ĐT Lê Khắc Lý nghĩ rằng chỉ có các chiến sĩ hy sinh dưới lằn đạn của kẻ thù mới được vinh dự phủ cờ.Nhưng được sự chấp thuận của Bà Lê Đoàn Lucy và các cháu, tôi cùng các chiến hữu và đồng đội của ông nhận thấy rằng tuy không hy sinh ngay tại quê hương, nhưng kể từ khi nhập ngũ cho đến lúc bình an ra đi, ĐT Lê Khắc Lý luôn là một chiến sĩ của tự do.Ông đã chiến đấu anh dũng, ra vào sinh tử trên nhiều vùng chiến thuật của quê hương cho đến lúc di tản vào năm 1975. Sau khi ra hải ngoại ông luôn luôn nêu cao ngọn cờ chính nghĩa của người Việt Quốc Gia.Trong chiến tuyến mới, với tất cả những khó khăn và trở ngại, ông đã đem hết tâm huyết của mình để làm một cái gì đó hầu đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho một Việt Nam không Cộng sản. Chiến tuyến mới nầy cũng cam go và đầy chông gai, không thua gì việc cầm súng bên địa đào giới tuyến.Những hy sinh và đóng góp cho cộng đồng, cho quê hương, cho đại cuộc khi còn khoác chiếc áo nhà binh với Đệ Tứ Bảo Đẳng Quốc Huân Chương lúc ở trong nước cũng như hơn 42 năm tại hải ngoại có lẽ đủ cho chúng ta hôm nay phủ cho ông Lá Cờ Quốc Gia Việt Nam, lá cờ mà ông đã bảo vệ và quý trọng trong suốt cuộc đời của mình…Kính Anh Lê Khắc Lý: Em xin Anh vui nhận nơi đây tấm lòng của Em, của đồng đội và bạn hữu của Anh trong dịp đưa Anh ra đi về Cõi Phật.Tiếp theo cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu lên tuyên đọc Tiểu Sử cố Đại Tá Lê Khắc Lý trong phần tiểu sử:Cựu Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Nguyên: Tham Mưu trưởng Quân Đoàn II/Quân Khu 2, Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn I/Quân Khu 1, Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn 25 Bộ Binh, Tham Mưu trưởng Sư Đoàn 22 Bộ Binh, Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn 22 Bộ Binh, Tư Lệnh Biệt Khu 24, Chỉ Huy trưởng Biệt Động Quân, Quân Khu 2, Tỉnh Trưởng/Tiểu Khu Trưởng Quảng Ngãi…Sau đó là nghi thức phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa theo lễ nghi quân cách.Tiếp theo ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng lên thực hiện nghi thức tưởng niệm do các vị đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng lên niệm hương trước di ảnh của Đồng Chí Lê Sào Nam Chi tức Đại Tá Lê Khắc Lý. Trong lúc nầy ông Phan Thanh Châu cũng đã nói về những đóng góp của Đồng Chí Lê Sào Nam Chi trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân qiuyền tại Việt Nam.Sau nghi thức phủ cờ, Cựu Thẩm Phán Phạm Đình Hưng một người đã gắn bó với cố Đại Tá Lê Khắc Lý qua những sinh hoạt chung trong cộng đồng lên có đôi lời cảm tường. Thẩm Phán Phạm Đình Hưng đã ca ngợi về đức hạnh, khả năng, đời tư, đời riêng của Cố Đại Tá Lê Khắc Lý, một người văn võ song toàn, nuôi dạy các con trở thành hữu ích cho xã hội Ông xứng đáng với Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương và Chương Mỹ Bội Tinh…Tiếp Theo lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Điều Ngự. HT. chia buồn cùng tang gia đã đón nhận một đại tang rất đau buồn! Tuy nhiên Đức Phật đã dạy qua chu kỳ Thành, Trụ, Hoại, Không, không riêng gì với cựu Đại Tá Lê Khắc Lý mà rồi đây chúng ta cũng vậy. Đến với hai bàn tay trắng ra đi cũng hai bàn tay trắng. HT. Tiếp: “Ông là người chồng lý tưởng, người cha đạo đức đã dạy con, cháu thành những người hữu ích cho xã hội. Ông là nhà lãnh đạo khả kính, khả dĩ, đóng góp vào tiến trình chung của cộng đồng, ông không còn nữa nhưng những đóng góp của ông còn mãi trong chúng ta. Những mong ước của ông là Việt Nam sớm có tự do dân chủ.Hôm nay chúng ta cùng nhất tâm cầu nguyện cho ông sớm vãng sanh về cõi Phật.Tiếp theo Mục Sư Đặng Pháo, thay mặt Cộng Đồng Tin Lành đến để tiễn đưa linh hồn cố Đại Tá về cõi Vĩnh Hằng, Noi gương Đại Tá chúng tôi rất hãnh diện. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Tiếp theo lời phát biểu của Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt, cưụ Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali ông Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali ông Võ Khôi, TNS Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và một số đại diên các hội đoàn, đoàn thể. Tất cả mọi người đếu ca ngợi đạo đức cũng như tinh thần dấn thân của Cố Đại Tá Lê Khắc Lý đối với cộng đồng…Lúc 9 giờ sáng Thứ Tư ngày 27 tháng 12 năm 2017 Lễ Cầu siêu đã diễn ra với sự chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Viên Lý, HT. Thích Quảng Thanh, HT. Thích Pháp Trí, HT. Thích Tâm Vân, HT. Thích Viên Huy, HT. Thích Tâm Thành và qúy chư Thượng Tọa Đại Đức chùa Điều Ngự cùng qúy Phật tử Đạo Tràng Chùa Điều Ngự và hằng trăm qúy vị nhân sĩ, đại diện cộng đồng hội đoàn đoàn thể tham dự lễ tiễn biệt cố Đại Tá Lê Khắc Lý. Sau phần nghi thức cầu siêu, tiếp theo là Điếu văn của Gia đình mở đầu với lời tâm sự của Bà Qủa Phụ Lê Khắc Lý, Nhũ Danh Lê Đoàn Lucy và tiếp theo những lời tâm tình của các con, các cháu nói với Ba, với Ông Nội, Ông Ngoại, những lời tâm sự làm cho mọi người tham dự không ngăn được nỗi xúc động, trong đó có lời tâm sự của ông Võ Văn Thiệu người mà khi còn hiện tiền đã xem nhau như anh em ruột thịt.Sau đó là lời cảm tạ của tang gia, sau lời cảm tạ là lễ di quan và hỏa táng, đoàn người đã sắp thành hai hàng dai đi theo sau quan tài đến nơi hỏa táng để tiễn biệt ông lần cuối cùng.Sau nghi thức cuốn cờ trao cho đại diện gia đình, lễ hỏa táng bắt đầu, sau khi hỏa táng sẽ An Linh tại Chùa Điều Ngự.