Thiên Tai Làm Hại Kinh Tế Tăng 60%

Bản tin NHK ghi rằng thiệt hại kinh tế do thiên tai xuất phát từ biến đổi khí hậu tăng hơn 60% so với năm ngoái. Công ty tái bảo hiểm Swiss Re có trụ sở ở Zurich cho biết thiệt hại kinh tế do thiên tai toàn cầu gây ra trong năm nay đã lên tới 306 tỷ đôla Mỹ, tăng hơn 60% so với năm ngoái. Tăng mạnh này là do 3 cơn bão lớn tàn phá vùng phía Nam của Mỹ, cũng như các vụ cháy rừng trên diện rộng đang diễn ra tại California và các vùng khác ở Tây Mỹ. Công ty cũng đề cập tới trận động đất mạnh làm rung chuyển miền Trung Mexico vào tháng 9. Chết và mất tích trong thiên tai là khoảng 11.000 người, tương đương với năm ngoái.