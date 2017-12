Uống Rượu Say, Ưa Nghĩ Tới Sex

Bản tin từ thông tấn Sputnik ghi rằng những người say sau khi uống rượu có xu hướng nghĩ rằng phụ nữ là đối tác để quan hệ tình dục, theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Nebraska-Lincoln tại Hoa Kỳ rút ra kết luận này. Công trình nghiên cứu của họ được công bố trên MedicalXpress. Có 50 nam giới trong độ tuổi từ 20-30 tham gia khảo sát. Một số người trong số họ đã uống cocktail có cồn, và nhóm người khác dùng thức uống giả không cồn, sau đó họ được xem hình ảnh của những cô gái trẻ trong trang phục dạ hội. Các tình nguyện viên được yêu cầu đánh giá mức độ hấp dẫn của phụ nữ và tạo ra một bức chân dung tâm lý, đồng thời trong quá trình đó, ánh nhìn của họ được hệ thống quan sát đặc biệt ghi lại. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người đàn ông đang say rượu nhìn lâu hơn vào ngực và eo phụ nữ, so với thời gian ngắm khuôn mặt phụ nữ.