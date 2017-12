Mỹ Chiến Tranh Thương Mại Chống Trung Cộng

Vi AnhTrong bài diễn văn «Chiến lược an ninh quốc gia» hôm 18/12/2017, TT Trump đưa ra bốn cột trụ: bảo vệ lãnh thổ quốc gia, thịnh vượng kinh tế của nước Mỹ, hòa bình và tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Theo Ông Trump Mỹ chinh phục hoà bình bằng sức mạnh, mà "vũ khí lợi hại nhất của Mỹ là sức mạnh kinh tế" ngang hàng với sức mạnh quân sự vô song của Mỹ. Ông chánh thức chỉ mặt đặt tên hai đối thủ của Mỹ, đó là «Trung Quốc và Nga đang thách thức sức mạnh, ảnh hưởng và lợi ích của nước Mỹ, họ đang cố phá hoại an ninh và phồn thịnh của nước Mỹ». Trong phần lớn diễn văn TT Trump tố cáo hai đối thủ Nga, Tàu ấy đang muốn tạo ra một thế giới đi ngược lại những giá trị và lợi ích của nước Mỹ, làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới và gây chia rẽ các đồng minh và đối tác với Mỹ.Về mặt ngoại giao và quân sự, TC quá thất hứa, nói mà không làm hay chỉ làm lấy có trong hồ sơ khủng hoảng hoả tiễn và nguyên tử CS Bắc Hàn. Về mặt kinh tế, thương mại chánh quyền TT Trump không thể chịu đựng những thiệt thòi, thâm hụt và những xích mích lâu dài do TC gây ra cho Mỹ nữa. Mỹ phải phản ứng, đối đầu, phải trừng phạt TC về mặt thương mại trước. TC dĩ nhiên phải đối phó, thành chiến tranh thương mại toàn diện giữa Mỹ và TC.Như đã biết năm 2017 Mỹ liên tiếp khởi động các cuộc điều tra đối với các mặt hàng nhôm, thép nhập cảng từ Trung Quốc vào Mỹ. Trong đó nhãn hiệu made in China của TQ và có nhãn hiệu made in VN do TQ đưa sang VNCS để CSVN đóng dấu made in VN để xuất cảng sang Mỹ khỏi đóng thuế. Những cuộc điều tra của Mỹ dẫn đến việc Mỹ áp đặt trừng phạt với mức thuế rất cao.Trong thời gian tranh cử, Ô. Trump nhiều lần chỉ trích kịch liệt Trung Quốc bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất như "kẻ thù kinh tế", ‘thao tung tiền tệ, cướp việc làm của người Mỹ’, "kẻ trộm khét tiếng nhất thế giới". Sau khi chấp chánh chưa đầy một năm, chánh quyền Trump đã mở một số điều tra về tương quan thương mại của Trung Quốc với Mỹ. Hồi tháng 4, Bộ Thương mại Mỹ điều tra việc nhập cảng thép giá rẻ và nhôm không rỉ từ Trung Quốc vì cho rằng việc bán phá giá của Trung Quốc khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ chịu ảnh hưởng và phải ngừng sản xuất. Đến tháng 8, Phủ Tổng Thống điều tra nghi án Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và những tác động đối với thương mại Mỹ.Mới đây nhất, hồi tháng 11, sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump, Bộ Thương mại Mỹ khởi động điều tra việc nhập cảng nhôm lá từ Trung Quốc với lý do tương tự. Chánh quyền của Ô. đang tính ban hành mức thuế nhập cảng thép cao, từ đó khơi mào một cuộc chiến tranh thương mại trên thế giới.Theo BBC, chính quyền TT Obama trước đây giải quyết bằng cách khiếu tố lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc trợ giá cho ngành xuất cảng nhôm của Trung Quốc. Nhưng TT Trump mạnh dạn hơn, Ông không dựa vào WTO, vì phải mất cả hai năm mới có kết quả, và trong thời gian đó quá nhiều thiệt thòi cho Mỹ.Đa số những cố vấn chính sách kinh tế quốc tế Tòa Bạch Ốc từ năm 2000 – 2001 như Ông Daniel Rosen, ông Michael Froman, đại diện thương mại Mỹ từ năm 2013 - 2017, nói Tổng thống Trump và đội ngũ cố vấn tin rằng chỉ có một biện pháp đơn phương mới có thể đem lại hiệu quả và chính quyền Trump sẽ đơn phương áp thuế một số hàng nhập cảng từ Trung Quốc mà không cần thông qua WTO, sau khi các cuộc điều tra nói trên có kết quả dự kiến trong năm 2018.Còn TQ thì gọi việc điều tra này là "vô trách nhiệm" vì nó nằm ngoài khuôn khổ khung thỏa thuận thương mại đa phương của WTO, tổ chức mà Mỹ và Trung Quốc đều là thành viên và phải tuân thủ luật chơi. Ông Froman dự đoán nếu Mỹ vi phạm quy tắc của WTO bằng việc đơn phương áp dụng lệnh trừng phạt thì nhiều nước khác cũng sẽ có hành động tương tự. Từ đó vết rạn nứt giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ dẫn đến chiến tranh thương mại khi Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đáp trả. Ông Froman đề nghị Washington cần tránh một cuộc ăn miếng trả miếng với Bắc Kinh vì sẽ có những hệ lụy cho doanh nghiệp trong nước như chi phí gia tăng, chuỗi cung ứng hàng hóa bị gián đoạn và tác động đến người tiêu dùng.Nguy cơ chiến tranh thương mại xảy ra giữa Mỹ và TC còn trở thành nguy cơ lớn vì ‘báo đài’ của TC thổi phồng lên. ‘Báo đài’ TQ tăng công suất tuyên truyền địch vận chống Mỹ, rằng Tổng thống Trump 'có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh thương mại' nếu lãnh đạo Toà Bạch Ốc xúc tiến kế hoạch điều tra Bắc Kinh. Hoa Xuân Doanh phát ngôn Bộ Ngoại giaoTQ cảnh báo sẽ không có ai thắng trong cuộc “chiến tranh thương mại” với Mỹ, giữa lúc Tổng thống Donald Trump chuẩn bị tiến hành cuộc điều tra Trung Quốc liên quan đến chính sách quyền sở hữu trí tuệ của nước này.Bà Hoa Xuân Doanh cũng phủ nhận sự liên quan giữa các vấn đề về thương mại với Mỹ và tình hình CHDCND Triều Tiên, theo Reuters.Mỹ đang cân nhắc khởi động cuộc điều tra có thể dẫn đến một loạt biện pháp trả đũa thương mại đối với Trung Quốc.Cùng ngày, tờ China Daily cảnh báo Tổng thống Trump “có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh thương mại” nếu lãnh đạo Tòa Bạch Ốc xúc tiến kế hoạch. Dẫn lời chuyên gia Mai Tân Dục của Viện Hợp tác kinh tế và thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc, tờ báo dự đoán quyết định trên có thể “phá hủy quan hệ Mỹ - Trung một cách toàn diện”.Theo truyền thông Trung Quốc, những người tiền nhiệm của Tổng thống Trump cũng từng ít nhiều áp dụng điều 301 của luật Thương mại 1974, nhưng vẫn không ngăn chặn Trung Quốc trở thành nhà xuất cảng hàng đầu thế giới. Vì vậy, truyền thông Trung Quốc cho rằng Washington lần này cũng khó có thể gây tổn hại cho nền kinh tế quốc gia Đông Á.Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu thời báo lại đề nghị Bắc Kinh nên kiện Mỹ về tội bảo hộ mậu dịch trong trường hợp chủ nhân Tòa Bạch Ốc ra lệnh điều tra Trung Quốc.Theo Bộ Thương mại Mỹ, ngành công nghiệp thép của nước này đang trong tình trạng khó khăn trong khi lượng thép nhập cảng chiếm đến 26% thị trườngNguy cơ Mỹ chiến tranh thương mại với TC ngày càng rõ hơn, nhứt là bài diễn văn của TT Trump mới đây cho thấy TQ bị Mỹ liệt vào một trong hai chế độ đối thủ Nga, Tàu ấy đang muốn tạo ra một thế giới đi ngược lại những giá trị và lợi ích của nước Mỹ, làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới và gây chia rẽ các đồng minh và đối tác với Mỹ./.(VA)