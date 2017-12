Anh: Sợ Mời Obama Dự Đám Cưới Hoàng Tử Harry Làm Trump Giận

LONDON - Báo The Sun đưa tin: hoàng tử Harry và cô dâu tương lai Meghan Markle định mời cựu TT Obama và phu nhân dự tiệc cưới của họ – nhưng, chủ nhân Bạch Ốc không đuợc mời.Các viên chức chính quyền UK cảm thấy lo sự thể này có thể làm phật lòng TT Trump - 1 viên chức nói với phóng viên “Ông Trump có thể phản ứng tai hại” khi ông chưa có cơ hội diện kiến nữ hoàng Elizabeth.Hôn lễ của hoàng tử Harry không có ý nghĩa quốc gia hoàn toàn trong khi quan hệ song phương giữa London và Washington là nguội lạnh bởi các đả kích từ nhiều nhà lập pháp Anh chống lại các tuyên bố và hành động của TT Trump.Riêng Thủ Tướng May phê bình ông Trump là “sai trái” khi lập tại twitter chống Hồi Giáo của 1 đảng cực hữu.QH nước Anh từng thảo luận khả năng không tiếp đón TT trump từ trước khi ông nhậm chức và thị trưởng London khẳng định không nên mời TT tỉ phú địa ốc công du vương quôc.Ông Obama và hoàng tử Harry là bạn từ nhiều năm – gần đây nhất, 2 người hội ngộ tại thế vận hội khuyết tật do Canada tổ chức.