Hòa Lan: Bắt 4 Tình Nghi Khủng Bố, Gồm 1 Người Thụy Điển

AMSTERDAM - Cảnh sát Hoà Lan mở hành quân an ninh, khám 3 địa chỉ tại 3 thành phố hồi chập tối Chủ nhật, bắt 4 người can dự các hoạt động khủng bố, theo tin từ thẩm quyền công tố.1 người 29 tuổi trong số này bị bắt trước đó khi vừa đến phi trường Schipol bằng 1 chuyến bay từ Thụy Điển.Thông tin từ cơ quan công tố xác nhận: không thấy súng đạn hay chất nổ, không có bằng chứng cụ thể về ý định khủng bố, nhưng không bỏ mặc cho may rủi.Hồi đầu tháng, cảnh sát bắn chết 1 thanh niên cầm dao tại phi trường Schipol – và nhà chức trách xác nhận sau đó: không thấy có liên quan với khủng bố.Hoà Lan chưa chưa chứng kiến 1 vụ bạo động khủng bố nào trong vài năm gần đây.