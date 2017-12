Lebanon: Thủ Tướng Hariri Tới Saudi Bị Ép Từ Chức

BEIRUT - Thủ Tướng Saad Hariri của Lebanon tới thủ đô Riyadh với ý định gặp thế tử bin Salman của vương quốc Saudi Arabia – nhưng ông Hariri bị lực luợng an ninh bắt giữ và buộc từ chức, theo tin báo New York Times.Ông Hariri cũng có quốc tịch Saudi, chỉ đuợc trả tự do sau các vận động hành lang của giới ngoại giao, theo các nguồn ẩn danh của phương tây và Lebanon.Riyadh phỏng đoán sự từ chức của lãnh tụ Hariri sẽ châm ngòi phản ứng chống Hizbollah, nhưng không thấy gì.Các giới chức Lebanon, gồm TT Aoun, cảm thấy có điều không ổn, đã báo động các viên chức ngoại giao Âu Tây.Ông Hariri đã có thể rời Riyadh sau chuyến viếng thăm của TT Macron và về nước sau đó.Có tin: Saudi đã bị viên chức cao cấp Bộ ngoại giao Hoa Kỳ khiển trách về hành động gây bất ổn tại Lebanon.Ông Hariri đã rút lại quyết định từ chức, xác nhận ông lưu lại Riyadh ngoài ý muốn nhưng không tiết lộ điều gì xẩy ra với ông.Theo thủ lãnh của Future Movement, là chính khách Sunni thế lực nhất nước, Thủ Tướng Hariri có thể từ chức nếu Hizbollah không thay đổi quy chế.Giới lãnh đạo Lebanon hiện nay là 1 nội các thống nhất gồm 5, 6 người của Hizbollah.Tuyên bố từ chức của Thủ Tướng Hariri từ Riyadh đuợc tin là do thâm ý gây căng thẳng của Saudi tại đất nước có các cộng đồng lớn Sunni, Shites và Thiên chuá giáo.